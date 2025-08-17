Mallorca se abrasa: Palma ha superado los 40 grados esta mañana

Mallorca vive hoy una jornada tórrida. Palma ha superado los 40 grados esta mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet), si bien la sensación térmica es mucho mayor debido a la elevada humedad.

A las once de la mañana, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha registrado 40,3 grados. Por su parte, Porreres ha alcanzado 39,9 grados; Llucmajor 39,4, Santa Maria 38,7 grados, Sineu 38,5, Campos 37,9, Binissalem 37,6 y Manacor 37,5 grados cuando aún no habíamos llegado al mediodía.

La isla continúa hoy en alerta naranja por altas temperaturas y se podrán alcanzar los 42 grados en el interior y el sur de Mallorca. En Palma, esta mañana el cielo turbio y blanquecino que había no se debía al polvo en suspensión de la zona del Sáhara, sino al humo de los incendios forestales que asolan Galicia, Castilla Léon, Asturias y Extremadura.

Ayer sábado Montuïri registró 41,5 grados y Calvià y Binissalem llegaron también a los 41 grados.

Noche tórrida

La pasada noche ha sido tórrida en muchos enclaves de Mallorca. Muchos ciudadanos han tenido problemas para dormir y se han visto obligados a recurrir a los ventiladores y aparatos de aire acondicionado para conciliar el sueño.

La temperatura mínima de media en las estaciones meteorológicas de la Aemet la pasada noche se ha situado en los 23,5 grados. Sin embargo, en zonas costeras de la isla se han batido récords de temperaturas mínimas muy altas.

En Capdepera se han registrado 28 grados de mínima en la noche del sábado; 27 grados, en la costa de Llucmajor; y 26 grados en Cala Major (Palma), Formentor o la Colònia de Sant Pere.

El calor es extremo también en otras comunidades autónomas de España, que permanecen en alerta por altas temperaturas.