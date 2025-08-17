Joan Miró: «Los mallorquines son tontos, destruyen su paraíso»

El titular debería ser «Nuevo caso de corrupción en la Jefatura Superior», pero todo puede arreglarse con un manojo de condecoraciones. Enhorabuena a los agentes que han investigado a la mafia con notable riesgo para sus vidas, y la pregunta de rigor a los políticos, ¿por qué se permitió que funcionara tranquilamente el autodenominado «capítulo de Mallorca de los United Tribuns»? Están tan ocupados construyendo que han desprotegido a la población porque, hasta donde sabemos y se acaba de demostrar, los ‘Tribunos’ eran más peligrosos que los ‘okupas’.

Mientras tanto, el Govern de Vox monta cuatro exposiciones de Joan Miró, aprovechando que lleva el tiempo suficiente muerto. No he encontrado en ninguno de los recintos una petición de perdón por parte de los herederos del franquismo que denigró, prohibió y rechazó al artista. Lo insultó con el célebre «mi niño de tres años lo hace mejor», le vedó el acceso a la Catedral y rechazó sus ofertas de intervención urbana. Todavía hoy, el consistorio neofranquista mantiene sucia y descuidada la escultura mironiana de un pavo navideño, en pleno centro de Palma.

Las exposiciones destinadas a consolidar los vínculos de Miró con la isla deberían incluir por fuerza las palabras que el artista taciturno dedicó a los indígenas, pero no las he encontrado en ningún tramo del recorrido expositivo, tal vez por falta de atención. Y sin embargo, suena tan actual el pintor cuando sentenciaba que «los mallorquines son tontos, destruyen su paraíso». Así hablaba el hijo y esposo de mallorquinas en 1977, residente y fallecido en la isla seis años después, al contemplar la destrucción acelerada de Cala Major donde se bañaba a diario.

El artista se sacudió su proverbial silencio a los 84 años de edad. Concedió una kilométrica entrevista a Georges Raillard, recogida en el libro ‘Miró, el color de mis sueños. Diálogos’. O por ponerlo en el idioma que privilegian los afrancesados de la muestra ‘Paysage’, la conversación se recogió en ‘Ceci est la couleur de mes rêves’. Al artista se le observa con ganas de emitir un mensaje categórico desde Mallorca «a las gentes de aquí: Perdéis vuestra dignidad y, por haber perdido vuestra dignidad, se han construido todas estas estupideces, todos estos hoteles odiosos, todas estas urbanizaciones, todos estos apartamentos que han masacrado el paisaje».

Desde el sumo respeto hacia los comisarios y los Reinas Sofías, una placa con los textos citados enriquecería las exposiciones de Miró en Mallorca. De hecho, resulta imprescindible para captar el oscurecimiento creciente de su obra, por lo que seguro que se trata de una omisión accidental y no deliberada. O puede que hayan dejado sin voz al pintor para no sacar sus palabras dantescas de contexto. O tal vez han constatado que la situación urbanística de Mallorca ha mejorado tan notablemente desde los años setenta, que los exabruptos de un anciano quedan desfasados. Por tanto, reseñamos la última frase pronunciada por el artista ante su entrevistador, solo a efectos de documentación. «Lo que ha ocurrido en Mallorca es horroroso».

Dado que todos los miembros del Govern han leído ‘Los hermanos Karamazov’, la tercera gran obra de Dostoievski tras sus monumentales ‘Crimen’ y ‘Castigo’, también conocen la parábola del Gran Inquisidor recriminando al Jesucristo regresado a la Tierra. Por eso saben también que, si Miró resucitara, sentiría cierta prevención ante el homenaje de quienes «han masacrado el paisaje mallorquín».

Hablando del Reina Sofía, recuerden dónde leyeron antes que el Govern destinaba un millón y medio de euros anuales al mantenimiento de Marivent, la partida más reservada de los presupuestos autonómicos. Entre los gastos más llamativos, figura la adquisición de un televisor de 75 pulgadas (166x94 centímetros) para no perderse detalle del Mundial de fútbol. La jardinería y la incorporación de obras de arte también comportan partidas considerables. Todos los objetos deben figurar en el inventario del complejo de cuatro palacetes, de eso no nos cabe duda.

El PSOE republicano no solo pagaba los millones de Marivent con idéntica religiosidad que el PP, sino que además cumplía a rajatabla las sugerencias del monarca en las recepciones públicas. Pregunten a Vicenç Thomàs, a la sazón conseller de Sanidad del Pacto, sobre los compromisos económicos que debió satisfacer a un valido por indicación de Juan Carlos I.

Ya conocen nuestra vigente pero fracasada cruzada (como todas) sobre los vehículos con matrícula extranjera. Nos concedemos una tregua porque, en la imagen que hoy nos ilustra, se observa la yuxtaposición en Palma de dos ejemplares del Trabant. Es el coche que definió a la República Democrática Alemana comunista, y que ahora enriquece el variopinto paisaje automovilístico mallorquín. Al aparcarlos enlazados, se refuerza el hermanamiento entre ambos países, y que rabie la vecina España. En fin, un aviso a los políticos que se prodigan gratis total con sus cónyuges en los reservados VIP de los conciertos del verano. Es un obsequio sospechoso por encima de la cortesía, equivalente a un soborno, hagan cuentas.

Reflexión dominical: «Turismo de aventura es meterse en el agua con el móvil».