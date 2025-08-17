El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Mallorca

El horizonte de Mallorca ha amanecido hoy con un aspecto inusual: un velo blanquecino cubre el cielo, restando brillo al azul característico del Mediterráneo.

La causa no está en la isla, sino a cientos de kilómetros de distancia. Según ha confirmado Aemet Baleares en su cuenta de X se trata del humo generado por los numerosos incendios forestales que arrasan el noroeste de la Península Ibérica y que ha viajado hasta el archipiélago impulsado por las corrientes atmosféricas.

Una neblina que llega desde lejos

Los incendios que afectan a provincias como Ourense, León, Zamora o Cáceres han provocado columnas de humo de tal magnitud que han alcanzado capas medias y altas de la atmósfera. Desde allí, las masas de aire han trasladado esas partículas hasta el Mediterráneo occidental.

El resultado es un cielo blanquecino y apagado sobre Mallorca. Aunque el humo se encuentra a gran altitud y no suele percibirse olor en superficie, la sensación es de un día velado, con una luz menos nítida y un ambiente que recuerda más a la calima sahariana que a una jornada veraniega con altas temperaturas.

Esta no es la primera vez que el humo de incendios en el continente llega a Baleares. Hace pocas semanas ya ocurrio con los incendios que afectaron a Francia. En algunas ocasiones también ha llegado a las islas humo procedente de otros continentes, como el de los grandes incendios que afectaron Canadá a principios de junio.

La magnitud de los incendios en la Península

España vive una de las temporadas de incendios más devastadoras de las últimas décadas. Solo en las últimas semanas se han calcinado más de 120.000 hectáreas, obligando a evacuar a cientos de personas y desplegando un operativo con miles de efectivos, aviones anfibios y helicópteros. El humo que llega a Baleares es el reflejo visible de esa catástrofe medioambiental.

Baleares, en alerta máxima

La coincidencia no es casual. Este fenómeno atmosférico se produce justo cuando el Govern mantiene activado el nivel 4 de alerta por riesgo extremo de incendios forestales en todo el archipiélago. La sequedad de la vegetación, las altas temperaturas y los vientos convierten a Mallorca en un territorio especialmente vulnerable.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se insiste en la importancia de extremar precauciones: está prohibido encender fuego en zonas forestales o a menos de 50 metros de ellas, y entre 50 y 500 metros solo se permite con autorización expresa. Cualquier descuido podría tener consecuencias irreparables.

¿Qué significa para los mallorquines? Calidad del aire: Aunque el humo se encuentra en capas altas, puede reducir la visibilidad y alterar la percepción del cielo. Es poco probable que afecte directamente la salud respiratoria en niveles bajos, pero se recomienda precaución especialmente en exteriores. Riesgo persistente: Las condiciones meteorológicas —ola de calor, vegetación seca y vientos— mantienen elevado el peligro de incendios, incluso en Baleares, a pesar de estar lejos de los focos activos. Colaboración ciudadana: Está en manos de todos evitar incidentes: respetar las prohibiciones de fuego, informar cualquier sospecha y mantenerse informado.

En Directo

Desalojado el valle de Valdeón en la vertiente leonesa de los Picos de Europa por un incendio El incendio forestal de Barniedo de la Reina se ha complicado y ha obligado a desalojar siete localidades del Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, además de otras tres poblaciones de 'La Reina', según ha informado la Junta de Castilla y León. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado el desalojo de las localidades de Santa Marina, Cardiñales, Prada, Los Llanos, Soto, Caldevilla y Posada de Valdeón, que se suman a la de Caín de Valdeón, evacuada desde ayer por el incendió de Caín, que pasó desde Asturias. Además, se ha obligado a evacuar las localidades de Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina y Vilalfrea de la Reina, donde también están evacuados Portilla de la Reina, Casasuertes y Llánaves de la Reina.

Cortada al tráfico la autovía A-52 cerca de Ribadavia y Melón (Ourense) Los incendios forestales vuelven a dejar nuevas incidencias en las carreteras ourensanas y, en concreto, la A-52 se encuentra cortada a la circulación, en tramos próximos a las localidades de Ribadavia y Melón. La Dirección General de Tráfico ha informado de cortes al tráfico, "en los entornos de Ribadavia, en sentido Vigo, y en Melón, en sentido Benavente, por incendio forestal. Por el momento, hay desvíos alternativos por la N-120.

Declarados dos incendios forestales en El Casar de Escalona (Toledo) y Horcajo de los Montes (Ciudad Real) Dos incendios forestales se han declarado en la tarde de este domingo en los términos municipales de El Casar de Escalona (Toledo) y Horcajo de los Montes (Ciudad Real). En concreto, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el fuego de El Casar de Escalona se ha declarado sobre las 15.12 horas y se trata de un incendio de pastizal. En el lugar hay luchando contra las llamas 14 medios y 60 personas, con un medio de dirección y coordinación, cuatro medios de extinción aéreos y nueve medios de extinción terrestres. De su lado, el incendio de Horcajo de los Montes se ha declarado sobre las 16.10 horas y ha sido detectado gracias a la llamada de un particular. En el lugar se encuentran trabajando contra las llamas nueve medios y 34 personas, con dos medios de extinción aéreos y siete medios de extinción terrestres.

Al menos 27 detenidos y 92 investigados por los incendios, según datos del Ministerio del Interior Un total de 27 personas han sido detenidas y 92 investigadas desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales, hasta el 16 de agosto, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior. De estas cifras, la Policía Nacional ha detenido a siete personas y ha investigado a otras siete, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 20 personas y ha investigado a 85 por su presunta implicación en incendios forestales. El fuego sigue azotando sin tregua el noroeste de la península, especialmente las provincias de Ourense, Cáceres y León.