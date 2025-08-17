Una formación para revolucionar el modelo de turismo en Baleares: "Por fin un FP de circularidad hotelera, porque encontrar un perfil adaptado es complicado"

La necesidad de una transformación en el sector turístico hacia la sostenibilidad es más acuciante que nunca. En Balears, donde el turismo es el motor económico, esta urgencia ha dado lugar a una iniciativa pionera en España: el primer FP Dual en Sostenibilidad y Circularidad en el Sector Hotelero. Esta Formación Profesional, impulsada por la Escuela Superior Hotecma -un proyecto de la Fundación ASIMA, NexBiolinea y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)- ha sido aclamada por el sector como una solución largamente esperada.

El director del centro, Roberto Giancane, explica que la iniciativa nació como una «respuesta a una necesidad real en nuestro entorno». Las exigencias normativas y los estándares medioambientales «están teniendo cada vez más peso en Balears», lo que ha generado una demanda de perfiles profesionales especializados que el mercado no podía cubrir. Érica García, coordinadora del Departamento de Sostenibilidad de Garden Hotel Group lo confirma: «Cuando nos propusieron poder incluir en la empresa a una persona en prácticas, fue abrir los ojos y de decir: por fin ya tenemos formación específica, porque encontrar un perfil adaptado a esto es complicado».

El curso, que tiene una duración de un año, combina formación teórica y práctica. Un 35% del tiempo se dedica a la formación teórica, impartida en las instalaciones de Hotecma, mientras que el 65% restante corresponde a las prácticas en empresas colaboradoras [quince en total]. En esta primera edición, un total de 19 alumnos han participado, y desde junio están aplicando sus conocimientos en compañías de distintos sectores. Giancane destaca que la implicación del tejido empresarial ha sido «clave para el éxito del programa, con la participación de hoteles de renombre como Garden Hotel Group, Blau Hotels, Riu Hotels y Grupotel, consultorías como Sostenible XXI, y empresas del sector del comercio como Bongrup».

Para Garden Hotel Group, participar en este FP Dual «era un paso natural». La coordinadora del Departamento de Sostenibilidad describe a la cadena como una empresa familiar con «recorrido en la integración de la circularidad dentro de su gestión hotelera». En 2021 -explica- fueron la primera cadena en España en certificarse en la estrategia de economía circular por AENOR. Este compromiso se materializa en proyectos como una «planta de compostaje propia con la que reutilizamos, convertimos los residuos orgánicos de las cocinas en compost apto para la agricultura ecológica, que luego intercambiamos por productos ecológicos que vuelven otra vez a los hoteles».

Érica García y Mónica Pericás, en las oficinas de Garden Hotel Group. / Guillem Bosch

La creación de un departamento de sostenibilidad en 2022 consolidó esta apuesta, y la llegada de la alumna en prácticas, Mónica Pericás, ha sido un valor añadido. «Entendíamos que estaba totalmente alineado con lo que nosotros ya veníamos haciendo», explica García. Su experiencia en un proyecto de innovación previo, el Circular FP, que buscaba integrar la economía circular en diferentes ciclos formativos, les había preparado para formar a estudiantes con una base teórica sólida.

El día a día

Según la definición de la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas, la sostenibilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En cuanto a la circularidad, es una práctica empresarial sostenible que protege el medio ambiente.

Pero todo ello, ¿cómo se traduce en el día a día del departamento de sostenibilidad de una hotelera? García y Pericás cuentan que su departamento se encarga de la planificación de la estrategia de sostenibilidad, definiendo objetivos anuales y realizando un seguimiento mensual. «Desde los hoteles se recogen todos los datos: los consumos de electricidad, los de agua, de diferentes energías, el consumo de producto local, la percepción del cliente...», detalla García, quien añade que también se hace «un seguimiento de la puntuación que ponen los clientes a esa pregunta y los comentarios que nos dejan». Este análisis permite dar feedback a los hoteles y garantizar que se cumplen los estándares de certificaciones como Travelife, la ISO 14001 [un estándar internacional que reconoce a las organizaciones que implementan un sistema de gestión ambiental efectivo] o EMAS [en sus siglas en inglés Eco-Management and Audit Scheme, que define un esquema de gestión y auditoría ambientales abierto a cualquier tipo de organización a nivel internacional e independientemente de su actividad].

La coordinadora subraya la importancia de esta labor: «Hacemos este seguimiento realizando visitas in situ a los hoteles para comprobar que realmente estamos cumpliendo los criterios o los estándares que nos exigen todas esas certificaciones», explica.

De la teoría, a la práctica

Pericás reconoce a este diario que decidió estudiar este FP después de ver la oferta mientras buscaba trabajo. «Vengo de una rama completamente diferente, porque estudié interiorismo» -cuenta-, pero siempre le había interesado el medio ambiente. El curso le está pareciendo «súper interesante» y «muy completo». A pesar de la intensidad teórica de los primeros cinco meses, valora la experiencia y el apoyo del profesorado.

Al hablar de sus prácticas, se muestra entusiasmada. «Estoy encantada», admite. Destaca el recibimiento y el apoyo de la coordinadora del departamento, a quien califica como «una gran profesional» de la que aprende tan solo de escucharla: «Es que sabe muchísimo y se explica muy bien. Con ella es todo más fácil», alaba.

Pericás ha sido integrada en las tareas diarias del departamento, llegando a participar en proyectos como la campaña Hoteles de narices, que surge de la Fundación Sonrisa médica y la FEHM.

Para ella, la auditoría interna que realizaron hace unos días en un hotel fue un momento clave. «Es con actuaciones como esta cuando ves cómo se aplican los conocimientos adquiridos durante la formación teórica», subraya. «Cuando estás en el hotel es cuando realmente te das cuenta de que lo que haces sí que funciona», enfatiza. García complementa esta idea al explicar que, si bien la teoría proporciona una base esencial, es en la aplicación práctica donde se asienta el conocimiento. «Creo que en lo que se refiere a la circularidad hotelera, hasta que los estudiantes no han llegado a las empresas y han empezado a tocar el terreno, la visión que les han podido ofrecer es aún superficial».

Su compañera de departamento, en prácticas, coincide, aunque resalta que «el plan de circularidad estudiado en el aula, por ejemplo, me pareció súper interesante, porque al final es la herramienta que el hotel tiene para empezar. Es lo que le están pidiendo».

Un momento de una de las clases teóricas impartidas en las instalaciones de Hotecma. / Hotecma

La heterogeneidad de las empresas de prácticas permite a los alumnos tener una visión amplia y diversa del sector. «Cuando nos reunimos en clase, todos ya venimos con nuestras prácticas y nos ponemos un poco al día y te das cuenta, hablando con los compañeros, de que cada uno hace cosas diferentes, y que depende de donde hagas prácticas, te enfocarás más hacia un sitio o hacia otro», explica Pericás.

Los profesionales implicados, por lo tanto, reflejan que la primera edición de este FP Dual está demostrando su viabilidad. En cuanto a la escuela superior, cabe destacar que lanza la promesa de adelantar el inicio del próximo curso a noviembre [este año empezó a finales de enero], para que los alumnos «puedan formarse durante los meses de invierno y estén preparados para incorporarse a las empresas al inicio de la temporada alta, algo que sin duda beneficiará tanto a los estudiantes como a las organizaciones participantes», destaca Giancane.

Este FP pone sobre la mesa cómo la colaboración entre el mundo educativo y el empresarial puede generar soluciones para los desafíos actuales. «La llegada de profesionales con valores y conocimientos en sostenibilidad desde el inicio de sus carreras es la formación que el sistema turístico de las islas necesita para garantizar un futuro más próspero y respetuoso con el medio ambiente», asevera García, para quien -concluye- sería «una gran noticia que se creara un nuevo puesto de trabajo» en su departamento de sostenibilidad y que «fuese ocupado por Mónica».