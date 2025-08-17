¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas

Baleares ha vivido este fin de semana el episodio de altas temperaturas más importante del año

Ola de calor en Mallorca

Ola de calor en Mallorca / Ana B. Muñoz

Duna Márquez

Palma

La ola de calor que este fin de semana afecta Mallorca es el episodio de altas temperaturas más importante del año. Este domingo la isla vive su momento de calor más extremo, con temperaturas que superan los 40 ºC en muchos puntos y con alerta naranja en el centro, sur y levante.

No obstante, los modelos meteorológicos de la Aemet anticipan que a partir de este lunes, 18 de agosto, la ola de calor comenzará a remitir gracias a una masa de aire fresco procedente del Atlántico.

Además de ser el episodio de calor más extremo de este año, ha sido especialmente prolongado: si se cumple la predicción, será una de las olas de calor más duraderas de los últimos 25 años.

La llegada del frente atlántico permitirá el descenso progresivo de las temperaturas desde el lunes, aunque todavía podrían persistir durante varios días valores elevados en algunas zonas de Mallorca.

Previsión para el lunes

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso, tendiendo durante la mañana a intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas nocturnas sufrirán pocos cambios y las diurnas bajarán en Mallorca, mientras que en el resto se esperan pocos cambios.

En cuanto al viento, será flojo y predominará la dirección sur y las brisas costeras débiles.

Noticias relacionadas y más

Se mantendrá la alerta naranja por altas temperaturas en el centro de Mallorca y en Ibiza y Formentera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
  2. “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
  3. Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
  4. ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?
  5. Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
  6. Estafa con casas vacacionales en Mallorca: “La agencia nos debe 23.500 euros, ya no nos cogen el teléfono; nos ha arruinado”
  7. Las aerolíneas piden ir antes al aeropuerto por las huelgas de 'handling' en el fin de semana de más tráfico en Mallorca
  8. Joan Miró: «Los mallorquines son tontos, destruyen su paraíso»

El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Mallorca

El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Mallorca

Ola de calor en Mallorca: “En casa no se puede estar, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”

Ola de calor en Mallorca: “En casa no se puede estar, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”

Mallorca se abrasa: Palma ha superado los 40 grados esta mañana

Mallorca se abrasa: Palma ha superado los 40 grados esta mañana

¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas

¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas

La Aemet amplía hoy la alerta naranja por altas temperaturas al Llevant de Mallorca

La Aemet amplía hoy la alerta naranja por altas temperaturas al Llevant de Mallorca

José Reyes, director de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares: "Concienciar no es suficiente, la prohibición de fumar en terrazas debe ser obligatoria"

José Reyes, director de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares: "Concienciar no es suficiente, la prohibición de fumar en terrazas debe ser obligatoria"

Baleares duplica en una década la demanda de tratamientos de fertilidad: más de 4.000 ciclos al año

Baleares duplica en una década la demanda de tratamientos de fertilidad: más de 4.000 ciclos al año

El expárroco de Can Picafort condenado por abusar de una menor recurrirá la sentencia ante el TSJB

El expárroco de Can Picafort condenado por abusar de una menor recurrirá la sentencia ante el TSJB
Tracking Pixel Contents