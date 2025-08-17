¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas
Baleares ha vivido este fin de semana el episodio de altas temperaturas más importante del año
La ola de calor que este fin de semana afecta Mallorca es el episodio de altas temperaturas más importante del año. Este domingo la isla vive su momento de calor más extremo, con temperaturas que superan los 40 ºC en muchos puntos y con alerta naranja en el centro, sur y levante.
No obstante, los modelos meteorológicos de la Aemet anticipan que a partir de este lunes, 18 de agosto, la ola de calor comenzará a remitir gracias a una masa de aire fresco procedente del Atlántico.
Además de ser el episodio de calor más extremo de este año, ha sido especialmente prolongado: si se cumple la predicción, será una de las olas de calor más duraderas de los últimos 25 años.
La llegada del frente atlántico permitirá el descenso progresivo de las temperaturas desde el lunes, aunque todavía podrían persistir durante varios días valores elevados en algunas zonas de Mallorca.
Previsión para el lunes
Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso, tendiendo durante la mañana a intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas nocturnas sufrirán pocos cambios y las diurnas bajarán en Mallorca, mientras que en el resto se esperan pocos cambios.
En cuanto al viento, será flojo y predominará la dirección sur y las brisas costeras débiles.
Se mantendrá la alerta naranja por altas temperaturas en el centro de Mallorca y en Ibiza y Formentera.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- Estafa con casas vacacionales en Mallorca: “La agencia nos debe 23.500 euros, ya no nos cogen el teléfono; nos ha arruinado”
- Las aerolíneas piden ir antes al aeropuerto por las huelgas de 'handling' en el fin de semana de más tráfico en Mallorca
- Joan Miró: «Los mallorquines son tontos, destruyen su paraíso»