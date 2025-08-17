Baleares duplica en una década la demanda de tratamientos de fertilidad: más de 4.000 ciclos al año

Cada vez más mujeres recurren a la reproducción asistida en Baleares. El retraso de la maternidad y el avance de las técnicas han provocado un aumento sostenido de la demanda, que en los últimos diez años se ha duplicado, según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Esta tendencia al alza se mantiene con una actividad estable en la sanidad pública y un crecimiento significativo en las clínicas privadas, que ya asumen una parte importante de los tratamientos.

Según el último registro nacional de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), que incluye tanto tanto hospitales públicos como clínicas privadas, en 2022 se realizaron en Baleares un total de 3.783 ciclos de fecundación in vitro y 599 de inseminación artificial, más de 4.000 en total. Diez años antes, en 2012, la cifra era de 1.625 y 734 respectivamente. El crecimiento en los tratamientos de fecundación in vitro ha sido más que notable, mientras que la inseminación ha experimentado un ligero descenso.

Un biólogo trabaja en el laboratorio de reproducción asistida del hospital de Son Llàtzer. / HUSLL

Sin embargo, en la red pública de las islas, según los datos de la conselleria de Salud, en 2024 se registraron 413 ciclos de fecundación in vitro y 583 de inseminación artificial. Supone una caída significativa en el número de ciclos de fecundación in vitro respecto a 2023, cuando se contabilizaron 735 ciclos, mientras que en inseminación artificial se observa un repunte al pasar de los 480 ciclos del año anterior a los 583 actuales, la cifra más alta de los últimos seis años. Con todo, el balance muestra que la actividad en la red pública se estabiliza, aunque con desplazamientos entre las técnicas.

Por hospitales, Son Espases y Son Llàtzer son los únicos centros públicos que realizan fecundación in vitro. En 2024, según los datos de Salud, Son Espases realizó 322 transferencias y 300 punciones ováricas, mientras que Son Llàtzer hizo 91 transferencias y 190 punciones. Las cifras son inferiores a las de años recientes: Son Espases ha superado las 300 transferencias en varios ejercicios y Son Llàtzer lo hizo ampliamente entre 2019 y 2023, antes del notable descenso de este año. Cabe recordar que la punción ovárica es el procedimiento para extraer los ovocitos antes de la fecundación, mientras que la transferencia embrionaria consiste en implantar el embrión en el útero tras la fecundación en el laboratorio.

En el caso de la inseminación artificial, la actividad está más repartida entre varios hospitales. En 2024, el hospital de Can Misses en Eivissa fue el centro que más tratamientos de este tipo realizó, con 221 ciclos. Le siguen Son Llàtzer (157), Son Espases (89), Inca (61) y Manacor (55).

A día de hoy, según la SEF, hasta 13 centros ofrecen reproducción asistida en Baleares, seis de ellos públicos. El retraso en la edad de la maternidad es uno de los motores de este auge: la mayoría de mujeres acuden a estas técnicas a partir de los 30 años, lo que ha incrementado una demanda en la que las clínicas privadas van ganando terreno.