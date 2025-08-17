La Aemet amplía hoy la alerta naranja por altas temperaturas al Llevant de Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado la alerta naraja por altas temperaturas al Llevant de Mallorca este domingo.

Ayer sábado se activó el aviso naranja, uno de los niveles más altos por el calor sofocante, en el centro y sur de Mallorca. Así pues, hoy prácticamente toda la isla estará en alerta naranja, salvo la zona de la Serra de Tramuntana y la franja costera que discurre desde Pollença a Artà. Las previsiones apuntan a que se podrán superar los 40 grados, especialmente en el sur y el interior de Mallorca.

El mismo aviso naranja estuvo activo ayer en Ibiza y Formentera y seguirá durante la jornada de hoy, con máximas previstas de 39 grados. Mientras, Menorca permaneció en alerta amarilla.

Temperatuta

Ayer, a las seis de la tarde se superaron los 40 grados en la estación de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y también en Calvià, Binissalem y Llucmajor. Según informó la Aemet, fue el día más cálido de lo que llevamos de año y el primero en alcanzar y superar los 40 grados.

Precisamente, ayer a las doce del mediodía, ya se habían alcanzado los 39 grados en la UIB y en varias zonas del centro se habían superado los 36 grados como en Sineu, Costitx o Llubí.

Alerta por calor

El Govern balear también activó el Índice de Gravedad (IG-1) del Plan Meteobal (alerta naranja) por altas temperaturas en Mallorca y las Pitiüses.

La Aemet advirtió a través de redes sociales que se trata del episodio de calor más extremo de este año, que afecta a la práctica totalidad de comunidades en España. Se activaron las alertas por calor de nivel rojo (riesgo extremo) en zonas de Andalucía, donde se esperaban 44 grados, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que en once comunidades fueron de nivel naranja (riesgo importante) y en Galicia y Canarias, amarillo (riesgo).

Riesgo máximo de incendio

La conselleria de Medio Ambiente declaró la alerta roja (nivel máximo) por el alto riesgo de incendio forestal en todas las islas.

Cabe recordar que numerosos incendios afectan la península desde hace días, lo que ha obligado a movilizar a numerosos efectivos de extinción.