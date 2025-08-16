Ola de calor: alerta naranja en Mallorca por altas temperaturas
La Aemet advierte que este fin de semana Baleares vivirá el episodio de calor más intenso del verano
El Govern declara la alerta roja por peligro de incendio forestal
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado en Baleares el aviso naranja por altas temperaturas para el centro y sur de Mallorca donde se podrán superar los 40 grados.
El mismo aviso naranja está activo en Ibiza y Formentera, con máximas previstas de 39 grados.
También el Govern ha activado el Índice de Gravedad (IG-1) del Plan Meteobal (alerta naranja) por altas temperaturas en Mallorca y las Pitiusas.
El episodio más cálido del año
La Aemet ha advertido que se trata del episodio de calor más extremo de este año, que afecta a la práctica totalidad de comunidades. Se han activado las alertas por calor de nivel rojo (riesgo extremo) en zonas de Andalucía, donde se esperan 44 grados, Cataluña y Comunidad Valencia, mientras que en once comunidades son de nivel naranja (riesgo importante) y en Galicia y Canarias, amarillo (riesgo).
Alerta máxima por riesgo de incendio
La Conselleria de Medio Ambiente ha declarado la alerta roja (nivel máximo) por el alto riesgo de incendio forestal en todas las islas.
Cabe recordar que numerosos incendios afectan la Península desde hace días.
