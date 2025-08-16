Retrasos y cinco vuelos cancelados por la huelga del personal de tierra de Menzies en el aeropuerto de Palma

La huelga del personal de asistencia en tierra del grupo empresarial Menzies, que ha empezado hoy, ha dejado de momento cinco vuelos cancelados, cuatro de British Airways y uno de Norwegian, y una decena de retrasos en la salida de aviones de aerolíneas como easyJet, Norwegian o British Airways en el aeropuerto de Palma.

Las demoras se han producido desde primeras horas de la mañana hasta el mediodía. Los retrasos en los trayectos son de una media de entre 20 y 40 minutos. Sin embargo, también hay casos como un vuelo de easyJet con destino a Londres Gatwick de este mediodía que sufre una demora de más de una hora. Hay que tener en cuenta que este fin de semana del puente del 15 de agosto es uno de los de mayor tráfico aéreo en Mallorca. Hoy está previsto que operen un millar de vuelos.

Además, hay que sumar a este conflicto laboral, la huelga de los empleados de Azul Handling, filial de asistencia en tierra para Ryanair, que ayer tuvo baja incidencia en la terminal de Son Sant Joan. Esta mañana la mayoría de los vuelos de la compañía irlandesa no se han visto afectados en Palma, pero al mediodía varios aviones de Ryanair han padecido retrasos de una hora, por ejemplo, en el trayecto entre Palma y Santiago de Compostela.

Manifestación el próximo fin de semana

El sector aéreo de FeSMC-UGT, que es el que ha convocado la huelga en Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services ante el incumplimiento de las garantías salariales recogidas en el V convenio de sector de handling y los acuerdos ratificados en SIMA, está planeando organizar una manifestación la semana que viene en el aeropuerto de Palma, para el próximo fin de semana.

“Estamos estudiando hacer una manifestación la semana que viene en Son Sant Joan con las familias de los trabajadores, con las madres y los hijos de los empleados, ya que el personal vive aquí permanentemente en la terminal y no puede ver a sus familiares”, se queja José Antonio Negreira, secretario del Sector Aéreo de UGT en Baleares, incluido en la Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT).

“Nosotros tenemos voluntad de llegar a un acuerdo con la empresa. Nos hemos comprometido a tener una huelga tranquila. No estamos haciendo mucho ruido. Protegemos al pasajero, no queremos perjudicarle. De hecho, explicamos a los pasajeros la situación. Nuestra voluntad es desconvocar, pronto nos reuniremos con la empresa en Madrid”, detalla Negreira.

Desde UGT denuncian que los servicios mínimos son desmesurados. “Creemos que los servicios mínimos son del 100%, casi todos los empleados están de servicios mínimos”, subraya el secretario del Sector Aéreo de UGT en Baleares.

En Mallorca, más de 350 trabajadores del operador Menzies están llamados a la huelga este fin de semana y los dos próximos fines de semana de agosto para mejorar sus condiciones laborales. El porcentaje de empleados que secunda la movilización es mínimo.

A nivel nacional, están convocados a la huelga 1.825 trabajadores de Menzies repartidos entre los aeropuertos de Madrid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Alicante, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia, Girona, Santiago de Compostela, Lanzarote, Ibiza y Palma.

Este grupo empresarial británico presta el servicio de asistencia en tierra para aeronaves y pasajeros de diversidad de compañías. En el aeropuerto de Palma le brinda el handling a easyJet, British Airways, Norwegian, Wizz Air, Volotea o Binter, destaca José Antonio Negreira.

Las movilizaciones se llevarán a cabo a partir de hoy y seguirán mañana domingo y los próximos días, 23, 24, 30 y 31 de agosto de 2025, en todos los centros de trabajo y los aeropuertos donde opera, incluido Son Sant Joan.