La mayoría de turistas españoles han viajado en más de cinco ocasiones a Mallorca

Los dos millones de turistas españoles que recibe Mallorca anualmente exhiben tanto una notable fidelidad como una valoración que consolidan la reputación de la isla en los años previos a la actual saturación. En 2024, la mayoría de visitantes nacionales habían disfrutado de unas vacaciones mallorquinas en más de cinco ocasiones. Así se desprende de los datos sistematizados por organismos autonómicos como Ibestat y Aetib, a partir de las 25.000 encuestas llevadas a cabo por Frontur.

El 56% de los turistas españoles que visitaron Mallorca el año pasado reseñaron que habían realizado el viaje «seis o más veces». Este envidiable índice de repetición se extiende a visitantes menos frecuentes, hasta el punto de que solo uno de cada cinco se desplazó por primera vez a la isla en 2024. Dada la millonaria cifra de viajeros, puede hablarse de un reparto equilibrado de los flujos, sin dejar de reseñar una caída del 4% frente al ejercicio anterior.

La elevada puntuación de la experiencia corrobora la persistencia del turismo interno. En la «Valoración del viaje» dentro de una escala de 0 a 10, solo uno de cada 33 turistas nacionales otorga a Mallorca una puntuación inferior a 6. De hecho, la nota más frecuente es el máximo de 10, otorgado por dos de cada cinco viajeros. Tres de cada cuatro no se apean del sobresaliente, en otro índice a valorar conforme se acentúan los efectos nocivos de la turistificación, donde hasta el Govern reconoce por primera vez en la historia que «se ha llegado al límite».

El perfil de los turistas españoles que veranean en Mallorca, dado que las estancias se concentran de junio a septiembre, es una mujer (53%) de edad en torno a los 35 años (41%). Otra particularidad mallorquina radica en el alojamiento, por tratarse de la única de las cuatro islas donde la residencia temporal mayoritaria es la vivienda de familiares y amigos. Casi la mitad de los visitantes disponen de un anclaje insular que facilita su estancia, un factor que solo se registra en uno de cada cinco veraneantes en Menorca.

La mayoría de turistas españoles han viajado en más de cinco ocasiones a Mallorca / DM

Pese al auge del alquiler turístico, los hoteles casi cuadruplican a la contratación de viviendas vacacionales, y solo uno de cada 25 visitantes dispone de una casa en propiedad en Mallorca. Es el índice más bajo, triplicado por el porcentaje de veraneantes que poseen una vivienda en Menorca. Esta isla se distingue asimismo por su discreto nivel de repetición, al tratarse de la única donde la frecuencia de seis estancias no alcanza a la mitad de la clientela. Este factor apunta a las posibilidades de crecimiento del mercado menorquín, con los pros y contras de tal perspectiva. En cuanto a Ibiza, sobresale por absorber el mayor caudal de turismo español en relación a su tamaño.

En contra de una percepción instintiva, Mallorca es la isla donde el turismo nacional alcanza un menor peso relativo. Aunque supera en más de 300.000 veraneantes españoles a la suma de las tres islas de menor tamaño, en el turismo extranjero tiende a la hegemonía, al concentrar a siete de cada diez visitantes de allende las fronteras. Tanto Menorca como Ibiza o Formentera absorben un porcentaje superior de españoles, por comparación con las personas procedentes del exterior.

La edad de los turistas españoles tampoco es un factor de preocupación, dado que solo uno de cada diez supera los 65 años, con la mitad englobados en el codiciado segmento entre los 20 y 45 años. En el capítulo de gasto, el turismo nacional va notablemente rezagado con respecto al extranjero.

En el año en que Balears está superando por primera vez los 200 euros de gasto por persona y día al margen de su procedencia, los turistas nacionales se quedaron en los 105 euros per cápita a lo largo de 2024, pese a un incremento notable y cercano al 11% que no ha sacudido a las contrataciones en la misma proporción. Con vacaciones de duración media por debajo de los seis días, la estancia se sustanciaba por 625 euros, de nuevo a notable distancia de las cantidades abonadas por los visitantes europeos.

La isla más cara para los españoles con diferencia es Formentera. Con 220 euros por persona y día, no solo dobla las sumas exigidas en las otras tres islas. Además, elimina cualquier diferencia por nacionalidades, dado que el gasto medio con extranjeros incluidos es de 222 euros per cápita. Por tanto, la menor de las circunscripciones rentabiliza el turismo interior con mayor intensidad que la media balear.