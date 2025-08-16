Los comerciantes de Mallorca proponen medidas para salvar vidas en una DANA como la valenciana

«Tras la DANA de Valencia todos fuimos conscientes de la necesidad de fijar las medidas que se deben de adoptar en el caso de que algo así suceda en las islas, pero diez meses después parece que a algunos se les ha olvidado», señala un representante del sector comercial mallorquín, que admite su indignación ante el hecho de que a las puertas de septiembre siga sin haberse fijado un protocolo para aplicar en los establecimientos del sector en situaciones como las que se vivieron en el Levante español, o hace algunos años más en la zona de Sant Llorenç.

Este vacío se produce pese a que la totalidad de las patronales que representan al comercio balear firmaron una propuesta de ‘Protocolo de seguridad para comercios en caso de alertas por inundaciones’ que fue presentado a finales del pasado año al Govern balear, para que fuera supervisado con sus técnicos y convenientemente corregida y pactada. Este documento aparece firmado por Afedeco, Pimeco, CBC, Anged, Acaib y Asodib.

Alerta amarilla y naranja

La propuesta, que sigue sin quedar cerrada con el Govern, señala que en el caso de una alerta amarilla (riesgo moderado), los comercios deben de designar un responsable de seguridad para coordinar las actuaciones por si la situación empeora, y revisar las rutas de evacuación y puntos de salida de emergencia con el personal. Además se señala que deben de almacenarse los productos valiosos o sensibles en zonas elevadas y evitar los almacenamientos en el suelo.

Si se llega a una situación de alerta naranja (riesgo alto), se debe informar a la plantilla sobre los procedimientos de evacuación, y avisar a los clientes de posibles cierres anticipados e informarles de cómo mantenerse seguros. Además, en esa propuesta de protocolo se apunta que en ese nivel de riesgo conviene apagar y desconectar los dispositivos eléctricos, asegurando que estén alejados del suelo; sellar puertas y ventanas con barreras impermeables o plásticos para minimizar la entrada de agua; y asegurar el acceso a desagües y alcantarillas alrededor del local para evitar obstrucciones.

El comercio busca medidas para proteger a los clientes y trabajadores / G. Bosch

Alerta roja

En el caso de declararse la alerta roja (riesgo muy alto o inundación en proceso), se propone la evacuación inmediata de personal y clientes de manera ordenada y rápida por las rutas de emergencia, y confirmar que todas las personas han evacuado el local antes de cerrar y asegurar sus puertas. Se añade que, en la medida de lo posible, se deben trasladar los inventarios sensibles a zonas de almacenamiento seguras fuera del local, implementar barreras adicionales y desconectar la fuente de energía local (excepto los sistemas de seguridad).

Como acciones posteriores a la inundación, se destaca la necesidad de evaluar las condiciones de seguridad del local antes de permitir el ingreso de personas, y de documentar cualquier daño visible para las reclamaciones de seguro. También se debe de asegurar la limpieza de las zonas afectadas y el secado de los espacios, y revisar los sistemas eléctricos y las conexiones antes de encender cualquier aparato.

Necesidad de formar a las plantillas

La propuesta de protocolo para actuar ante el riesgo de inundaciones presentada por las patronales del comercio de las islas recomienda al Govern que se creen talleres de capacitación para los empresarios, con el fin de que sepan como actuar, además de dar formación sobre primeros auxilios a los profesionales del sector y realizar simulacros en las zonas donde se encuentran los grandes establecimientos.