El infierno de los trabajadores de ‘handling’ en Mallorca: “Me desplomé con un golpe de calor, en julio hubo hasta siete”

«Fue a mitad de julio, sobre las tres de la tarde. Picaba mucho el sol. Dentro de la bodega es horrible el calor y estar encorvado o de rodillas colocando maletas. Ya era el tercer o cuarto avión que descargábamos y volvíamos a cargar sin pausa. Empecé a ver nublado y me desplomé. No vi venir el golpe de calor. Ese mes hubo hasta siete». Manu, nombre ficticio de un joven mallorquín de 20 años que está haciendo su segunda temporada trabajando en el grupo Menzies, relata el infierno de uno de los sectores, el del handling, que más padece la precariedad laboral en el aeropuerto de Palma. Escasez de personal, jornadas abusivas o turnos partidos con horarios descabellados. En este caso se suman incumplimientos en el proceso de subrogación de las plantillas por el cambio de operadores tras el último concurso de Aena, en 2023.

La plantilla de este grupo británico de empresas a cargo del servicio de asistencia en tierra de varias aerolíneas —como easyJet, British Airways, Norwegian, Wizz Air, Volotea o Binter en el caso de Son San Joan— está llamada a secundar una huelga nacional este sábado y mañana domingo. Convocada por UGT, seguirá los dos próximos fines de semana de agosto (23, 24, y 30 y 31). Una de las compañías que se pueden ver más afectadas es easyJet. Para ella trabaja Manu, quien pide mantener el anonimato.

Están convocados a la huelga 1.825 trabajadores de Menzies repartidos entre los aeropuertos de Madrid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Alicante, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia, Girona, Santiago de Compostela, Lanzarote, Ibiza y Palma. Unos 350 corresponde a Son Sant Joan, según UGT Baleares.

Ocho o nueve aviones por turno

Manu, trabajador fijo discontinuo, se reincorporó a «easyJet Menzies en marzo», hasta noviembre. «Por lo general suelen caer unos 60 aviones por día y en cada turno nos tocan 8 o 9». Su tarea principal es cargar y descargar maletas. «Nos contratan como auxiliares, pero hacemos de operarios», por ejemplo, poniendo y retirando las escaleras al avión.

«Estuvimos dos semanas sin agua en la oficina», denuncia Manu

Una de sus denuncias es la escasez de medidas contra las olas de calor. «Estuvimos dos semanas sin agua en la oficina». Había «mucho trabajo y poco personal» lo que se traduce en trabajar a destajo «sin descansar cinco minutos entre dos aviones. El trabajo de dos lo tiene que hacer uno solo».

Protesta el pasado enero de trabajadores de ‘handling’, en el aeropuerto de Palma. / B. Ramon

Así fue como el joven se desplomó. «El jefe de turno me llevó a la oficina y me dijo que me fuera al médico. Mi novia fue a buscarme al aeropuerto y me llevó». Fue un «susto bastante grande» que se saldó con una semana de baja. «Burradas no hago, pero no supe verlo a tiempo», reconoce.

Esta temporada Manu ha decidido no hacer horas extras. «Se llegan a hacer 120 horas en un mes. Prefiero ver a mi novia, mis amigos y estar con mi familia». Tener un poco de vida a pesar de lo difícil que lo ponen los turnos partidos sinsentido que impone la empresa. Para muestra su último horario: «Entré a la una de la tarde y salía a la una de la madrugada, parando entre las siete y las once de la noche. Esas cuatro horas no me renta ir a mi casa». Se las arregló para hacer un cambio con un compañero, trabajar las horas descolgadas y terminar antes.

"Un compañero ha estado cuatro días seguidos durmiendo en el suelo de la oficina, otro llevaba 13 días sin librar"

Esa locura horaria esconde una práctica empresarial para obligarte a hacer horas extras. Es habitual que se pida al personal trabajar doce horas «en lugar de contratar a más gente. Un hombre ha estado cuatro días seguidos durmiendo en el aeropuerto, en el suelo de la oficina. Otro compañero llevaba 13 días sin librar hasta que le obligaron a parar».

También se incumplen las doce horas de descanso entre turno y turno —«hay diez»—, sin olvidar los errores con las nóminas.

«Trabajo estresado por la presión para acabar rápido, intentaré que sea mi última temporada en el aeropuerto"

Otro drama: la dependencia del deficiente transporte público. «Me tengo que levantar a las dos de la mañana para coger el autobús de las tres y llego casi una hora antes. No hay buses suficientes de la EMT, solo para los guiris».

«Trabajo estresado, de mal humor —reconoce el joven— por la presión para que acabemos rápido. Intentaré que sea la última vez que trabajo en el aeropuerto. Para eso he estado estudiando».