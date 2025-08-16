¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?

Trabajar en Mallorca como médico procedente de Latinoamérica puede traer consigo retos inesperados. Uno cree que al menos domina el idioma de su nuevo país de residencia, y entonces ocurre esto: cuando el internista Antonio Drusetta llegó a Mallorca en 1990, le recetó un laxante a un niño cuya madre decía que estaba «constipado» (resfriado). «En mi país natal, Venezuela, «constipado» significa que se tiene estreñimiento», explica este hombre de 60 años.

Tras el incidente, compró libros para familiarizarse rápidamente con los términos médicos que se utilizan en español en este país. «Hoy en día, a veces leo informes médicos de colegas que se han mudado recientemente de Latinoamérica a Mallorca y me río porque utilizan expresiones que no conozco», dice Drusetta.

Hace 35 años, el hecho de que no fuera mallorquín no gustaba a todos los pacientes. «Hubo algunos que me dijeron que preferían ser tratados por un médico que hablara mallorquín», recuerda este padre de tres hijos. No se enfadó por ello: «Entiendo que los isleños se sientan invadidos». Después de más de tres décadas en la isla, este tipo de incidentes con los pacientes son cosa del pasado. Ahora Drusetta ya no tiene acento y a veces bromea con sus pacientes en mallorquín.

Archivo - Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases. / EUROPA PRESS - Archivo

Un sencillo reconocimiento

Los emigrantes procedentes de Latinoamérica que ejercen como médicos en nuestro país ya no son una rareza. Quienes hayan tenido que acudir a hospitales, urgencias o consultas médicas en los últimos años habrán notado que entre los médicos hay una proporción superior a la media de latinoamericanos. Las últimas cifras del Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) confirman esta impresión. Hay un total de 7.200 médicos registrados, 1.800 de los cuales proceden de Latinoamérica. La mayoría de los médicos latinos proceden de Argentina, Cuba, Colombia y Venezuela. Cada año se inscriben en el colegio unos 240 médicos nuevos. La mitad de ellos son latinos.

«Desde hace cinco o diez años, cada vez llegan más médicos de Latinoamérica a las Islas Baleares», confirma Carles Recasens, presidente del COMIB. Independientemente de si quieren trabajar en el sector público o privado, todos deben afiliarse al colegio de médicos. «Muchos de los médicos latinos se registran como médicos generales, es decir, aún no han completado su formación como especialistas o esta aún no ha sido reconocida», explica este hombre de 47 años. El reconocimiento de los estudios de medicina se lleva a cabo con bastante rapidez. En este sentido, no solo influye el país en el que se han cursado los estudios, sino también la universidad concreta. «Existe una lista de universidades reconocidas», afirma Recasens.

En algunos casos, los solicitantes procedentes de Latinoamérica tienen que esperar años hasta que se les reconoce oficialmente como médicos especialistas en este país. Por un lado, deben aportar pruebas más exhaustivas y, por otro, también cuenta la experiencia práctica. Sin embargo, debido a la escasez de médicos que impera en las Islas Baleares, las clínicas contratan a estos médicos incluso antes de que obtengan la acreditación oficial como especialistas. A menudo, los latinos también trabajan en urgencias, según sabe el cardiólogo Nelson Alvarenga, que llegó a España desde Paraguay hace más de 30 años y a Mallorca hace 23. Con los turnos de noche y otros servicios adicionales, pueden ganar un buen dinero extra, que a menudo envían a sus familias que se han quedado atrás. Los médicos coinciden en que las instituciones públicas suelen ser más estrictas que las privadas a la hora de contratar.

A menudo, las empresas contratan específicamente a médicos latinos para que vengan a España. La escasez de personal cualificado también se debe a que muchos médicos especialistas españoles se trasladan a países como Portugal o el Reino Unido, donde, según Drusetta, ganan mucho más que en su país de origen.

Más seguridad

Una de las médicas latinas de la generación más joven es Paola Castelblanco, que actualmente está realizando su formación como especialista en neurocirugía en el Hospital General de Mallorca Son Espases. Anteriormente, se había preparado durante siete meses en Valencia para el examen MIR de medicina. Los 5.000 candidatos externos que se presentaron en 2020 tuvieron que competir por solo 230 plazas para la formación como especialistas. La colombiana obtuvo buenos resultados y consiguió una de las codiciadas plazas. «En mi país natal, Colombia, hay muy pocas oportunidades para la formación de especialista, y aún menos para la disciplina que yo deseaba. Además, las mujeres siguen estando en desventaja debido al machismo que sigue predominando allí», afirma la joven de 32 años.

Razones económicas

Las razones económicas también fueron decisivas para que se trasladara a España hace cinco años. «En Colombia habría tenido que pagar unos 5.000 euros cada seis meses por la formación de especialista. Además, se trabaja tanto durante ese tiempo que la formación se asemeja a condiciones de esclavitud. Aquí, en Mallorca, me pagan», explica Castelblanco. Se puede contar con entre 1.200 y, gracias a los turnos de 24 horas, hasta 2.800 euros brutos.

Ahora tiene una actitud completamente diferente hacia los pacientes cuando se presenta. «Al principio, a menudo ponían cara de asco: ¿de Latinoamérica y además mujer? Tuve que aprender a ser un poco más fría y distante para que me tomaran en serio», afirma Castelblanco. Ella tampoco volvería a Colombia, «a menos que hubiera problemas familiares».