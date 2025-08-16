El dueño del portal inmobiliario alemán de casas vacacionales en la isla bajo sospecha: “Esto no es una estafa ni malversación, en catorce días pagaremos a todos”

El dueño del portal inmobiliario alemán Fincaurlaub.de, que ofrece casas vacacionales en Mallorca, muchas de ellas de lujo, y que está bajo sospecha por el impago a clientes y a propietarios de estas fincas rústicas, niega de forma rotunda haber cometido una estafa. “Esto no es una estafa ni malversación de fondos, en catorce días pagaremos a todos”, asegura el empresario germano Jochen Schmidt.

El propietario de la agencia inmobiliaria, con sede en Múnich, que intermedia entre los turistas que visitan la isla y los dueños de las viviendas vacacionales, descarta que exista algún tipo de engaño o fraude.

Según su versión, cuentan con un inversor que va a intervenir “para que todos los propietarios y clientes reciban su dinero”.

Entre los afectados, se encuentran mallorquines, como es el caso de una ciudadana que posee una finca rústica en un enclave idílico, en s’Amarador, en Santanyí, dedicada al alquiler turístico, y a la que la empresa inmobiliaria debe 23.500 euros. La perjudicada hace unos días alertó: “Hay mucha gente afectada, turistas y propietarios de viviendas en la isla; no pinta nada bien, esto es un escándalo. La agencia nos debe 23.500 euros, ya no nos cogen el teléfono; nos ha arruinado”.

La afectada informó de que los clientes habitualmente pagan por adelantado a la agencia la reserva de su casa vacacional. Suelen ser sumas elevadas de dinero, ya que se trata de fincas rústicas de lujo. Sin embargo, luego los propietarios de los inmuebles no reciben el dinero que les toca por el alquiler turístico.

El responsable de la empresa Fincaurlaub.de ha subrayado que en los próximos catorce días pagarán las cantidades que deben.

El empresario alemán Jochen Schmidt achaca esta situación a los problemas económicos por los que ha pasado la mercantil en los últimos años. “Yo compré la empresa a la inmobiliaria en 2022. Tuvimos un año muy malo en 2023 y uno muy bueno en 2024. Luego, en 2025, nos ha pasado factura”, detalla, al tiempo que recalca que su intención es solucionar los problemas existentes tan rápido como sea posible.

Schmidt insiste en que tienen un inversor, cuya intervención va a resultar fundamental para que los propietarios y clientes afectados reciban su dinero.

Los fondos no han desaparecido

El dueño del portal inmobiliario alemán Fincaurlaub.de niega que los fondos que han pagado los clientes hayan desaparecido. “El dinero no se ha perdido, se ha consumido parcialmente en las pérdidas económicas que tuvimos en 2023”, señala.

Algunos perjudicados se quejaron de que el empresario había desaparecido y no contestaba a sus llamadas. “No voy a desaparecer, llamamos a todos uno por uno”, exclama Jochen Schmidt.

Inicialmente, años atrás, la agencia se llamaba Fincaservice, pero luego pasó a llamarse Fincaurlaub, Los trabajadores eran los mismos, explicaron varios afectados. “Se trata de una agencia muy importante en Alemania. Oferta muchas casas en Mallorca, en otros lugares de España y también en los Alpes. La empresa está en Múnich, también tiene una oficina en Santa Ponça. Hace años tenía un local en Santanyí, pero lo cerraron”, relató una perjudicada.

“Al principio, parecía que todo funcionaba bien. Vinieron a hacer fotos aéreas al inicio del verano a nuestra finca. Pero estas últimas tres o cuatro semanas todo se ha complicado. Muchos de sus trabajadores han dejado su puesto laboral, se han marchado del trabajo en este último mes”, manifestó una propietaria mallorquina afectada, con cierta sospecha de que las cosas andan mal en el portal germano.

“Nosotros hemos sacado ya nuestra casa de su página. No voy a trabajar más con ellos, no quiero trabajar con gente que no me paga”, se quejó la perjudicada. Ahora, el dueño del portal inmobiliario se ha comprometido a abonar el dinero a todos en los próximos catorce días.