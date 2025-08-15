UGT denuncia boicot en la huelga del personal de tierra de Ryanair: "Hay más plantilla en el aeropuerto de Palma"

La huelga nacional de los trabajadores de Azul Handling, filial del servicio de asistencia en tierra para Ryanair que ha empezado este viernes festivo a las cinco de la mañana por el momento está teniendo baja incidencia en Son Sant Joan con pocos retrasos y sin cancelaciones en las aerolíneas del grupo irlandés. Desde UGT se denuncia que la patronal está boicoteando el derecho de huelga: “Hay más plantilla en el aeropuerto de Palma que la semana pasada”.

La operativa en la terminal de Mallorca discurre dentro de la normalidad en una jornada con 968 vuelos programados, 230 nacionales y 738 internacionales, según la previsión de Aena. En un día con tan abultada operativa esta mañana se han registrado retrasos y alguna cancelación, sin relación con la huelga que afecta a Ryanair. De hecho la programación de la compañía discurre sin contratiempos este 15 de agosto.

“De momento con el brutal número de servicios dados, hay más plantillas en el aeropuerto que la semana pasada, sin huelga y con los mismos vuelos. Tanto en Palma como en Menorca”, critica José Antonio Negreira, secretario de Sector Aéreo de UGT en Baleares. Sin embargo, advierte que a lo largo del día se van a generar retrasos.

UGT, convocante de la huelga que seguirá hasta el domingo, sin representación en el comité de empresa de Azul Handling en Mallorca, no ha facilitado datos de seguimiento del paro entre el personal de tierra de Ryanair y sus filiales Lauda, Buzz y Malta Air que se encarga de la asistencia a pasajeros, equipajes o la limpieza y servicio de los aviones.

“Para sorpresa de nadie, durante la primera jornada de huelga convocada por el Sector Aéreo de FeSMC-UGT, Azul Handling continúa despreciando los derechos laborales de su plantilla y haciendo caso omiso” de la ley para garantizar “el constitucional derecho”a la huelga, recoge un comunicado.

"Tarde y mal"

La formación sindical denuncia diveros incumplimientos en los aeropuertos donde opera Azul Handling, entre ellos el de Palma, como la entrega de las cartas de servicios mínimos “tarde y mal” aunque la resolución del Ministerio de Transportes de servicios mínimos la recibió la empresa la tarde del miércoles 13 de agosto. Los trabajadores las han recibido con apenas dos o tres horas de antelación respecto al inicio de los turnos, se asegura, lo que dificulta “cualquier posibilidad de impugnación.

También se critican los cambios de horarios del personal “para reforzar la operativa en las franjas horarias en las que se ha convocado la huelga, hecho que está totalmente prohibido”. A esto se suma que la empresa no ha remitido al comité de huelga la relación de personal designado para cubrir los servicios mínimos, “incumpliendo de forma flagrante” la resolución y la jurisprudencia sobre la materia.

Sobreprotección de vuelos

Otro incumplimiento señalado por UGT por parte de Azul Handling es que se ha declarado como protegidos todos los vuelos que operan dentro de la franja horaria de huelga, “sin distinguir entre lo esencial y lo prescindible”, saltándose la resolución de Transportes, lo que “anula el efecto real de la huelga.

El sindicato asegura que se ha impedido el acceso a las instalaciones a miembros del comité de huelga para garantizar que la huelga se desarrolla con “las mínimas garantías”. Se acusa a Azul Handling de “ neutralizar la huelga y amedrentar a la plantilla” y saltarse la legislación. Piden a los trabajadores que comuniquen a sus representantes todos los incumplimientos.

La huelga seguirá el sábado 16 y el domingo 17 y se retomará a partir del próximo miércoles y el fin de semana que viene (hasta el 31 de diciembre si no hay acuerdo).