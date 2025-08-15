El tren en Mallorca retoma el horario de agosto a partir del próximo lunes

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) retomará el próximo lunes el horario de verano habitual de agosto, tras doce días de reducción de frecuencias por las obras de remodelación del paso elevado de la calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc.

El horario especial se mantendrá hasta el domingo 31, para recuperar la programación regular a partir del 1 de septiembre. Las obras, que obligan a circular por una sola vía entre Son Fuster y Verge de Lluc, han afectado a toda la red ferroviaria, ha detallado la Conselleria de Movilidad en una nota.

Durante la primera quincena de agosto se aplicó en días laborables el horario de fin de semana, con tres trenes adicionales, y todos los trayectos en el tramo afectado se realizaron por la vía 2.

Desde el lunes, las salidas y llegadas se harán por la vía 1 en Son Fuster, Son Cladera/es Viver y Verge de Lluc. Este año se han suprimido los servicios laborales Palma-Marratxí en ambos sentidos, y los trenes Palma-Manacor paran siete minutos en Inca antes de continuar, tanto en días laborables como fines de semana.

En estos últimos, además, los Palma-Manacor adelantan su salida cuatro minutos y los Palma-Sa Pobla diez minutos, sin paradas intermedias.