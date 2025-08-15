El PSOE denuncia "el abandono del transporte público" por parte del Govern de Prohens

El PSIB-PSOE denuncia "el abandono del transporte público" en Baleares por parte del Govern de Marga Prohens. Los socialistas critican duramente la situación del servicio ferroviario en Mallorca, que considera "un ejemplo de la dejadez y mala gestión" por parte del actual Ejecutivo.

El secretario de organización de los socialistas de Mallorca y diputado parlamentario, Ares Fernández, señala que "esta mala gestión" se ve agravada por una carencia de planificación, que causa problemas constantes a miles y miles de usuarios del servicio. "En cambio, lo que sí existen son retrasos constantes, trenes llenos, vagones sin aire y un caos absoluto".

Fiesta del Much

Fernández denuncia que un claro ejemplo fue "la situación caótica" durante la fiesta del Much de Sineu, el pasado lunes, cuando "no hubo refuerzos de tren ni de bus, pero sí se vieron escenas de pasajeros atrapados y con dificultades por la falta de circulación de aire". El diputado califica la situación de "falta de respeto" hacia los miles usuarios que emplean cada día el transporte público en Mallorca.

Mientras, el comité de empresa del servicio ha alertado de que "se ha bajado la guardia en seguridad", lo que ha causado "incidentes graves". Asimismo, "tampoco se han cubierto las plazas comprometidas en la anterior legislatura para garantizar unas buenas condiciones de seguridad", afirma el socialista. En total, solo se ha contratado "una sola plaza, una, de maquinista, a la oferta pública".

Ares Fernández recuerda que, "frente a este modelo de gestión tan deficiente", el Govern de Armengol, "ya dejó cinco trenes comprados y oposiciones convocadas", para garantizar el buen funcionamiento del servicio. Sin embargo, actualmente hay "más demanda, más incidencias y menos soluciones".

Críticas al conseller de Movilidad

Por otra parte, el diputado socialista critica que el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, solo sabe "reclamar en Madrid la gratuidad del transporte público", cuando esta es "una competencia del Govern balear" que este Ejecutivo se niega a ejercer. Sin embargo, el Gobierno del Estado lleva ya unos años aportando 60 millones para mantener esta gratuidad. "El Govern de Prohens no puede plantear excusas por no asumir esta gratuidad", argumenta el político.

En vez de asumir este reto, "anuncian proyectos a muy largo plazo como el tren de Llucmajor o el de Alcúdia, por dentro de 15 años". El diputado socialista recuerda que "los problemas son hoy, y mientras anuncian trenes lejanos, se abandona el tranvía de Palma, que ya tenía financiación del Estado y podía estar en estos momentos en obras".