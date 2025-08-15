Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”

“Para ir a un sitio que está a 15 minutos en coche tardo dos horas en transporte público”. “Un turista tarda 20 minutos en llegar al aeropuerto y yo una hora en llegar a la universidad”. “Si no tienes la suerte de que tu pueblo tenga parada de tren o de autobús, ya puedes ir pidiéndole a tu amiga que te lleve en su coche”. Las anécdotas que comparten los jóvenes mallorquines en el nuevo vídeo viral de Instagram ‘Puta Tib’ son, cuanto menos, elocuentes. Esta sátira, publicada por el proyecto comunicativo No m’importa, cuenta con más de 50.000 visitas en menos de 24 horas y hace una crítica a la red de transporte público de Baleares. Sobre ella, los jóvenes denuncian que está “pensada para los turistas y no para las necesidades diarias de los residentes”.

“Las líneas con mejor conexión en transporte público son las de la costa, casualmente, donde están los hoteles, los turistas, casualmente, donde tú no vives”, explica Maria de Lluc Amengual, miembro de No m’importa. Según explica la joven mallorquina en una entrevista con este diario, la base del cambio pasa por repensar la red: “Se habla mucho de cambiar el modelo turístico y económico, pero si queremos un cambio, primero hay que modificar la red para reducir el número de coches, tanto los de alquiler como los que tienen las familias, ya que luego nos quejamos de que no hay sitio para aparcar en los pueblos”.

Escasez de frecuencias

Otro de los problemas que, según los miembros de No m’importa, presenta la actual red de autobuses y trenes de Mallorca es la escasez de frecuencias: “En hora punta, los autobuses y trenes siempre van llenos, con gente de pie. Si uno se retrasa, llegas tarde al trabajo o a clase. Y lo peor es que lo tenemos normalizado”, lamenta Amengual. Igualmente, la joven añade: “En temporada baja, las frecuencias se reducen a la mitad. Una persona de Alcúdia, en verano, puede llegar a Palma en una hora, pero en invierno tiene cinco autobuses contados”.

Tal y como se autodescriben, No m’importa es un “proyecto comunicativo de jóvenes para jóvenes”. Eulàlia Vinyolas, Neus Fernández, Albert Thió, Adrià Carrillo, Paulina Plucińska y Maria de Lluc Amengual son los protagonistas de visibilizar el “fenómeno ‘puta tib’”. Sin embargo, la única mallorquina del grupo, Maria de Lluc Amengual, explica que tras haber hecho un vídeo criticando a Renfe en Cataluña, tenía claro que haría lo mismo con el TIB: “Quería hacer un vídeo similar, visibilizando el problema que tenemos en las islas porque a diferencia de la península, cuyo principal conflicto se centra en el funcionamiento de trenes o autobuses, en Baleares la problemática está en la conectividad, las frecuencias y en a quién va dirigido este transporte”.

“Inexistencia” de transporte público nocturno

Una de las “mayores carencias que afecta a los jóvenes de las islas”, denuncian, es la “inexistencia” de transporte nocturno: “Es vergonzoso que no haya una opción para que los residentes podamos volver seguros a casa en la noche y, en cambio, un turista pueda coger un bus a las cinco de la mañana e ir rápido al aeropuerto, con buena frecuencia. Durante la madrugada, las líneas al puerto y aeropuerto sí que están disponibles. Una vez más, esto no es una casualidad”.

Igualmente, otra dificultad añadida para los jóvenes de Baleares es obtener el carnet de conducir, lo cual hace que tengan que “depender de un transporte público que no responde a nuestras necesidades”, añade Amengual.

Sin embargo, según explica Paulina Plucińska, miembro de No m’importa, este problema no solo afecta a gente joven, sino que también “cambia el día a día” de las personas mayores que ya no pueden conducir y dependen del transporte, aunque no lo ven una opción: “Mi abuela prefiere no ir a Palma porque no se siente capaz de ir en un autobús lleno con 80 personas en el que no puede ni respirar”, declara Amengual.

Llamamiento a las instituciones

Según explica Amengual, “este vídeo tan solo es una manera de usar el altavoz que tenemos en redes sociales y visibilizar esta problemática. Hacemos un llamamiento a las instituciones para que aumenten la financiación, mejoren y amplíen la red, y fomenten un uso consciente del transporte público”. Aun así, reconocen que hay avances: “Los autobuses son nuevos y que continúe siendo gratis es algo que reivindicamos y queremos conservar, porque es un paso hacia adelante que en otros lugares de España no tienen”.

Asimismo, los jóvenes aseguran que todos estos problemas siempre han existido, pero que las huelgas recientes de trabajadores del transporte los han acentuado: “Ahora más que nunca hemos visto la necesidad de hacer este vídeo-crítica”. Porque tal y como han explicado en su publicación de Instagram, “cuando falla el TIB, no solo pierden los turistas, también perdemos nosotros: trabajadores, jóvenes, gente mayor… que solo queremos llegar a tiempo”.