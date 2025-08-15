Escarrer acusa al Gobierno de buscar culpables en el clima o la oposición a la ola de incendios y pide gestión

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha criticado este viernes que ante la crisis de los incendios el Gobierno central "tire balones fuera y busque culpables en el clima o la oposición".

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, el empresario hotelero ha asegurado que "como español" no entiende la reacción del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "ante la peor ola de incendios".

"Lideren, doten recursos y extingan ya. Y después, gestionen para que no ocurra mas", ha concluido.