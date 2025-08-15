Educación recupera solo la mitad de los 50 asesores técnicos docentes cesados

La conselleria de Educación recupera solo la mitad de los 50 asesores técnicos docentes (ATD) cesados. En este sentido, serán un total de 21 asesores técnicos los que se contratarán para cubrir los diferentes servicios a partir de septiembre. Cabe señalar que, mientras que el sector mostraba un fuerte malestar ante la reestructuración del cuerpo de ATDs y CEPs, Educación justificaba los 50 ceses como parte de una reorganización interna destinada a dar prioridad a nuevos proyectos.

En este contexto, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ya explicó a finales de julio que se lanzaría una convocatoria pública para cubrir entre 11 y 15 plazas en los CEPs, además de otras de ATDs: “Próximamente, presentaremos en las Mesas unas bases para que se pueda presentar quien cumpla con los requisitos que se piden en cada plaza”, señaló. Finalmente, son un total de 21 los asesores que se recuperan de los 50 cesados. Asimismo, el conseller defendió que con este proceso se busca “dar el máximo de transparencia para que todo el mundo que quiera pueda participar libremente en un proceso selectivo”.

"Entrevista personal"

En cuanto a los requisitos para acceder a estas plazas, las bases de las nuevas normas del juego son más flexibles e incluyen una «entrevista personal» que antes solo se hacía en caso de empate y que ahora se convierte en un paso determinante que marca si el candidato es apto o no.

Otra novedad es que, si antes se coordinaba todo desde Secretaría General, ahora cada servicio decidirá y publicará su convocatoria con el número de plazas que oferta. Por ello, la resolución deja muchas más cosas al aire que la anterior (publicada en 2022), sin detallar, por ejemplo, quién conformará esa comisión de evaluación. Educación aún no ha concretado el global de cuántos docentes entrarán a Conselleria para sustituir a los 50 cesados. En julio, el conseller Vera habló de que irían saliendo convocatorias «en septiembre».

"Reestructuración"

La conselleria de Educación acometió una reestructuración de sus asesores técnicos docentes (ATD) que se ha traducido en el inesperado cese de muchos de ellos: «Ha sido una escabechina», aseguraron a este diario fuentes del sector cercanas a lo sucedido.

Desde Educación se ha explicado que estos ceses responden a una reorganización a nivel interna acometida pensando en los proyectos a los que quieren dar prioridad. Desde el sindicato STEI denunciaron a través de un comunicado lo que calificaron de «reducción alarmante de personal», acometida además, denuncian, «sin planificación ni criterios objetivos claros».

El sindicato solicitó durante el curso pasado en la Mesa Sectorial de Educación la relación de asesores técnicos docentes que estaban en Conselleria, así como las funciones asignadas a cada uno, pero no recibió respuesta, asegura la fuerza sindical, que deplora «la improvisación y la falta de transparencia» en un ajuste que, apunta, «está provocando que el personal técnico restante deba asumir tareas altamente complejas con una plantilla cada vez más reducida lo que se traduce en una sobrecarga laboral insostenible». Además, creen que este ajuste conlleva «una disminución de la capacidad operativa de la administración educativa» y en definitiva «un claro deterioro en la calidad del servicio que se presta al profesorado». Así, finalmente Educación solo convoca 21 plazas de asesor técnico docente tras cesar a 50.