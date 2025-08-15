Baaldo responde tras el polémico show de Peguera: "Cuando te denuncia Abogados Cristianos, ya eres una superestrella"

El Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, y la entidad católica Abogados Cristianos han convertido a Baaldo y Domi Shameless en el centro de una batalla ideológica. Ambos acusan a los artistas de ofrecer un espectáculo "absolutamente inadecuado" durante las fiestas de Peguera, organizadas por la entidad vecinal 'Peguera se Mueve' y subvencionadas por el propio consistorio, alegando que hubo "expresiones inadecuadas" frente a menores.

La indignación de estos sectores se centró especialmente en que uno de ellos interpretó la canción de Lola Índigo y La Zowi cuyo estribillo repite: "Tiene un novio que me come el coño". El show que se desarrolló entre las ocho y media y diez de la noche del pasado 28 de julio, ha sido y es objeto de polémica y de debate político-social entre entidades sociales y grupos políticos. "Nos han utilizado como excusa para dar conversación", resume Baaldo, convencido de que el arte y la música han sido instrumentalizados para generar una "guerra política".

Los niños en el centro del debate

El Ayuntamiento sostiene que las actuaciones no eran "aptas para un público infantil". Sin embargo, Baaldo recuerda que en el show no se produjo ninguna incidencia y que el ambiente fue familiar: "Un padre me pidió que subiera a sus hijas al escenario porque yo ese día no tenía bailarinas. También hubo un niño de un año y medio que estuvo todo el rato bailando". Además, el cantante destaca que ha realizado iniciativas para el público joven, como una campaña contra el vaper con el Govern y un poemario infantil. "Nosotros no hacemos ningún mal, al contario", expresa.

"Adoctrinamiento" y "obsesiones ideológicas" son los términos con los que Vox se refiere a esta situación. Asimismo, ha propuesto endurecer los criterios de control sobre las actividades subvencionadas. Abogados Cristianos ha ido más allá y ha denunciado al concejal socialista Sebastián Palmer, a quien vinculan con la organización del evento, y a los artistas por "contenido sexual" ante menores.

Sin embargo, para Baaldo el objetivo no es proteger a la infancia, sino agitar el debate: "Lo que quieren es movimiento y que ataquemos, pero no vamos a darles ese gusto. Somos finas y elegantes".

Machismo y LGTBIfobia

El artista cree que el quid de la cuestión es otro. "No importa tanto la frase, sino quién la canta", señala el cantante calvianer. Recuerda otros casos similares; como el de Becky G, censurada por letras explícitas como en la canción Mayores, mientras artistas masculinos como Enrique Iglesias, con contenido similar, recibían un trato algo más permisivo. "Las mujeres y las personas del colectivo estamos más señaladas. Si decimos algo explícito, está mal visto. Pero si lo dice un hombre heterosexual, con todos los privilegios, se le culpa menos", manifiesta.

El artista y la persona

Baaldo trata de tomárselo con humor: "Cuando te denuncia Abogados Cristianos ya eres famoso, ¿no?. Lo único que les pido es que si me quieren excomulgar, me quiero unir al club de Samantha". Sin embargo, admite que teme una censura real, de hecho ha recibido amenazas para el próximo concierto del 21 de agosto, si dice algo "indebido" se parará la música y le harán bajar del escenario. "Me revuelve el cuerpo este tipo de amenazas. Somos personas normales, no monos de feria", explica tras sorprenderse de tener que repetir esto en "pleno 2025".

Así, asegura que esta situación le recuerda al bullying que sufrió en el colegio: "Es como volver al patio". Y lamenta que su música se use como arma arrojadiza: "Lo que quiero es mostrar mi trabajo, no que se juzgue si es válido o no". Además, insiste en que está "cansado" de que "menosprecien" su talento y el de su compañero. "Lo digo sobre todo por Domi, si lo ves en directo es una bomba", elogia al otro artista protagonista.

A pesar de todo, se siente satisfecho, querido y respaldado. Comenta emocionado: "Lo que más me llena, es que el pueblo respeta lo que hacemos y sabe el esfuerzo que hay detrás de cada show: ensayos, vestuario, maquillaje, pelo...". En este sentido, está "orgulloso y agradecido" de que no "le falte trabajo".

Con varias fechas programadas en Mallorca y España, y tras estrenar su documental, Baaldo asegura que seguirá cantando y ofreciendo sus shows: "A mí no me va a censurar ni Dios".