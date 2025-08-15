La abstención arrasa en Baleares: cuatro de cada diez ciudadanos no vota nunca en las autonómicas

Baleares tiene un problema con la abstención. Los datos del análisis electoral en España entre 1977 y 2019 revelan que las islas se han convertido en uno de los territorios más reacios a participar en los comicios. En promedio, más del 30 % de los ciudadanos de Baleares se queda en casa cada vez que España elige a sus representantes. En algunos procesos como las elecciones autonómicas, la cifra incluso roza o supera el 40 por ciento.

Esta tendencia no es anecdótica. Tal y como recoge el estudio El abstencionismo electoral en España, 1977-2019. Análisis agregado de datos electorales y análisis individual de encuestas elaborado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), son cinco las Comunidades Autónomas con un promedio de abstención superior al 30% en las elecciones generales: Galicia, Canarias, Baleares, Asturias y País Vasco. Las regiones,en cambio, con un promedio inferior al 25% son Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, La Rioja, Murcia y Extremadura. El promedio español se sitúa en el 27,86%

Los gráficos de la serie histórica muestran un patrón complejo: mientras en otras regiones la abstención sube y baja siguiendo los vaivenes de la política nacional, en Baleares se mantiene obstinadamente alta. El fenómeno no distingue entre elecciones generales, municipales o europeas: la desafección parece transversal. Atendiendo a los últimos cuatro comicios autonómicos se puede entender la magnitud del problema.

Si nos centramos en las elecciones autonómicas de Baleares, los datos del Govern muestran una tendencia sostenida hacia la desmovilización en la que cuatro de cada diez ciudadanos no vota nunca. En 1999, la abstención alcanzó el 41,98 % (265.488 personas), descendió en 2003 hasta el 36,54 % (246.140) y volvió a subir en 2007, cuando el 39,86 % del electorado —278.975 personas— decidió no acudir a las urnas. En 2011 el porcentaje se elevó al 41,20 % (299.194), en 2015 alcanzó el 42,87 % (328.545) y en 2019 se disparó hasta el 46,07 %, con 369.339 ciudadanos ausentes de las urnas. En las últimas autonómicas, celebradas en 2023, la abstención se situó en el 42,78 % (337.650), consolidando a las islas como uno de los territorios más abstencionistas del país.

En las primeras tres elecciones generales de la democracia, Baleares se coloca en línea con el promedio nacional, pero desde 1986 se sitúa constantemente entre la segunda y el cuarta posición del ranking. Además, desde las votaciones de 2011 las primeras cuatro Comunidades con menos participación electoral han sido siempre Galicia, Canarias, Asturias y Baleares, aunque en orden distinto depende de la convocatoria. Desde 2011 hasta noviembre de 2019, los porcentajes de abstención de estas cuatro han oscilado entre casi el 35% y casi el 45%.

Desde un punto de vista geográfico se puede observar una tendencia más abstencionista en las zonas insulares. Además, todas las Comunidades Autónomas con un promedio de abstención global superior al promedio del Estado (27,9%) son costeras.

Por otro lado, en Baleares la baja participación en las elecciones europeas se repite desde hace décadas. En 1989, más de la mitad del electorado (56,45 %) no acudió a las urnas. La abstención bajó ligeramente en 1994 (50,89 %) y en 1999 (44,86 %), pero volvió a dispararse en 2004 (62,49 %) y se mantuvo muy alta en 2009 (64,94 %) y 2014 (65,82 %). En 2019, aunque descendió hasta el 49,71 %, siguió siendo una de las más elevadas del país.