Más de 4.300 migrantes han llegado este año en patera a Baleares, un 97,4 % más que el año pasado

En lo que va de año un total de 4.316 inmigrantes han llegado a Baleares en 230 embarcaciones, lo que representa un aumento del 97,4 % respecto al mismo periodo del año pasado, cuando 2.186 personas alcanzaron las islas en patera.

Hasta el pasado 1 de agosto, 3.482 argelinos y subsaharianos alcanzaron las costas de Baleares desde enero a bordo de 182 pateras procedentes del norte de África, de acuerdo con el recuento de EFE, a partir de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en las islas.

Según los datos recogidos en el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior, que en sus balances quincenales no contabiliza por separado las pateras de Baleares, el año pasado llegaron al archipiélago balear de forma irregular por mar 5.882 migrantes.

En comparación con las 4.316 personas migrantes que han arribado en patera a las islas a fecha de hoy, ello supone que hasta esta primera quincena ya se ha alcanzado 73,34 % del total del año pasado en algo menos de 7,5 meses.

Si se mantiene la tendencia, Baleares podría cerrar el año con unas 11.608 personas migrantes llegadas por mar, prácticamente el doble que en 2024.

"Mientras el resto de rutas migratorias desciende, se consolida y crece la ruta balear", advirtió esta semana la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en sus redes sociales, en un mensaje en el que cuestionó la ayuda del Gobierno central ante esta situación.

Tras el goteo de pateras arribadas a Baleares en los últimos días, Prohens insistió en la necesidad de luchar contra las mafias "con todos los medios", pidió más recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y más medios de detección y control en las fronteras marítimas.

También instó al Gobierno central a actuar en los países de origen y pedir ayuda en Europa para combatir la llegada de pateras a las islas.

El presidente nacional, Pedro Sánchez, en su reciente visita a Palma, reconoció que la reducción general de la inmigración irregular en el país no afecta a Baleares y abogó por abordar la situación reforzando el esfuerzo diplomático con Argelia, aspecto que representantes del PP balear le han venido reclamando esta semana.