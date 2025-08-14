Recaudan más de 15.000 euros y 18.000 kilos de alimentos en Mallorca durante la campaña de primavera de 2025
El Gobierno anuncia la aprobación de una nueva ley, por la cual las donaciones de alimentos en España quedan exentas de IVA
Aún así, la entidad lleva a cabo campañas para que la ley pueda estar vigente antes de la recogida de noviembre
La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS) celebra la aprobación en el Congreso de los Diputados de la 'Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario', publicada en el BOE el pasado 2 de abril de 2025. Entre sus medidas, la ley establece que los alimentos donados no estén sujetos al IVA.
Santiago López, presidente de la Asociación, ha destacado la importancia de esta medida, asegurando que “durante años hemos trabajado junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos para eliminar el IVA de las donaciones, pues las entidades pagan más de 3,5 millones de euros al año en impuestos sobre los alimentos recogidos en campañas”. Por tanto, esta ley supone un gran alivio para la entidad.
Aunque la ley ya ha sido aprobada, Santiago López ha subrayado que “el Gobierno indica que la ley se establecerá en el menor tiempo posible, pero aún no sabemos cuándo se pondrá en marcha”. Por ello, la asociación sigue realizando campañas para que “la medida esté vigente antes de la próxima gran recogida de alimentos, prevista para noviembre”.
Aún así, el presidente de ANDAS concluye que la ley representa un paso significativo en “la lucha contra el desperdicio alimentario, pero su efectividad dependerá de la rapidez con que el Gobierno tarde en ponerla en práctica”.
Campaña de primavera en Mallorca
Los ciudadanos de Mallorca, por ejemplo, han contribuido en la campaña de primavera de 2025 con 15.084 euros y 18.960 kilos de alimentos, una combinación de donación económica y comida. López ha explicado que “los alimentos son recogidos por voluntarios y distribuidos a instituciones benéficas, mientras que las donaciones en dinero se utilizan para adquirir productos destinados a los más necesitados”.
Del mismo modo, la Asociación ha querido agradecer a los ciudadanos de la isla "su sacrificio y desprendimiento" por la exitosa recogida de alimentos durante estos últimos meses, y les anima a seguir colaborando en las próximas campañas.
