El PP arremete contra el delegado del Gobierno en Baleares y exige su dimisión por "incentivar" la oleada migratoria

El Partido Popular ha arremetido contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras considerar que este último está "incentivando" con sus declaraciones la oleada migratoria que vive el archipiélago estos últimos días. Las islas han recibido entre el lunes y el miércoles de esta semana un total de 659 migrantes a bordo de 39 pateras, uno de los registros más altos de los últimos tiempos.

En este contexto, el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo 'popular' en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, se ha pronunciado esta mañana en Palma para denunciar la "inexistente política de inmigración" del Gobierno. Concretamente, Marí Bosó ha realizado estas declaraciones frente a la Estación Marítima 3, habilitada estos últimos días por la Autoritat Portuària de Balears para acoger de forma temporal a los migrantes recién llegados.

Precisamente el dirigente popular, que había citado a los medios frente a la Estación, ha criticado el uso de estas infraestructuras para la acogida de migrantes, refiriéndose a las misma como "barracones": "Un Gobierno serio, responsable, occidental, tendría una política migratoria que consistiera en algo más que en sembrar de barracones los puertos de Baleares". Al momento de estas declaraciones todavía había personas arribadas recientemente en patera que descansaban en el interior de la Estación esperando su traslado a la península.

Marí Bosó, acompañado de sus compañeros de partido María Salom, Martí Torres y Carlos Simarro, ha señalado durante su comparecencia que "no estamos en crisis migratoria estos días, sino que llevamos siete años en esta situación", para posteriormente cargar contra el delegado del Gobierno: "El delegado del 'sanchismo' no ha hecho nada durante estos años y ahora se dedica a dar declaraciones".

"Exigimos su inmediata dimisión"

"Cada vez que abre la boca -Alfonso Rodríguez- florece cada vez más el negocio de las mafias. Lo que ha hecho estos días con sus declaraciones ha sido incentivar el tráfico de pateras en nuestras costas", ha criticado el dirigente del PP. Rodríguez ha realizado estos últimos días declaraciones en varios medios de comunicación en las que se refería a la oleada migratoria como "una de las puntas, sino la más importante, de las que hemos vivido" y aseguraba que "no es momento para la confrontación".

En este sentido, debido a estos y a otros recientes pronunciamientos del delegado del Gobierno en Baleares, desde el PP exigen "su inmediata dimisión", argumentando, además, que "le pedimos que viniera a hablar al Parlament y se escondió, y le pedimos que viniera a hablar al Senado para hablar y para debatir y tampoco quiso venir". También han revelado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, propuso una reunión a Rodríguez para "hablar todos de esta problemática", a la cual según el partido "él se nego" a ir.

"El delegado ha hecho efecto llamada con sus declaraciones. A veces en política hay que tener coraje y saber ponerse por encima de los vasallajes partidistas, y el señor Rodríguez es delegado del Gobierno, no del 'sanchismo'", ha criticado el dirigente del PP.

Sin embargo, Marí Bosó también ha arremetido contra la secretaria de Estado de Seguridad y ex delegada del Gobierno en las islas, Aina Calvo, asegurando que ella también decidió no reunirse ni comparecer ante los 'populares'. "El 25 de junio solicitamos a la señora Aina Calvo, que es otra de las protagonistas de esta crisis migratoria, que compareciese y no han hecho caso", criticaba Marí Bosó.

Frontex, sistemas de detección y una lucha "sin contemplaciones"

El diputado por Baleares en el Congreso ha hecho referencia a cuatro de las medidas que el Govern pretende impulsar para frenar la crisis migratoria. En primer lugar, Marí Bosó se ha referido a la "lucha definida sin contemplaciones contra las mafias", que se debería verse complementada según el político por "una mayor dotación de de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Como tercera medida ha mencionado "una política exterior que no agravie a Argelia" con tal de mejorar las relaciones entre los dos países y, por último, también se ha referido a una mejor y mayor dotación "de medios materiales a los sistemas de detección". Todo ello, ha señalado Marí Bosó, deberá ir acompañado de "una política con Europa".

Sobre la intervención europea en el aluvión migratorio que vive Baleares, ha lamentado que "tenga que ser la presidenta del Govern la que tenga que ir en septiembre para hablar con el comisario europeo de Migración -Magnus Brunner-".

Además, tal y como ha adelantado este diario, ha reclamado, al igual que el Ejecutivo autonómico, la intervención europea a través de la presencia de Frontex en las islas: "Pedro Sánchez debería haber activado el Frontex para Baleares hace tiempo, como lo activó para Canarias o Ceuta. Vamos a exigir responsabilidades por esta situación".