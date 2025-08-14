“Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano

Las terrazas de Plaza España no se llenan. Ni siquiera la del 100 montaditos, con los precios más populares de toda la plaza, consiguen hacer pleno a las 12 de la mañana de un 13 de agosto. La escena se repite en otros puntos del centro: calles llenas de visitantes, pero bares y cafeterías con sillas vacías. Mientras, la botella de agua de 50 cl se convierte en la mejor aliada de cualquier turista que visita la ciudad palmesana y el lugar ideal de descanso es un banco bajo la sombra de un árbol. El principal motivo de este panorama según la ciudadanía: los precios.

Los residentes y los visitantes coinciden en la causa: "todo está muy caro". Sin embargo, existe cierta dualidad en esta cuestión. Por un lado, la hostelería y restauración mallorquina lamenta tener que reducir su plantilla en pleno agosto al no alcanzar la actividad prevista, por otro, los datos correspondientes a la primera mitad del ejercicio reflejan que el gasto por turista en las islas ha superado por primera vez los 208 euros diarios. Ante esto, los mallorquines señalan el elevado coste, el calor y los horarios, como principales impedimentos de acceso al sector de la restauración.

"La restauración se ha subido a la montaña de hacer dinero", critica Chris Cardona. El pollencí trabaja en eventos privados y explica que la tendencia actual de los visitantes es "hospedarse en un Airbnb" y "cocinar ellos mismos": "Hay otros que prefieren contratar un chef privado entre todos, les sale mucho más barato que comer fuera".

Además, Cardona manifiesta que la relación calidad-precio no es buena: "La comida es más bien mediocre" y explica que su costumbre de ir a restaurantes "no ha cambiado" pero ahora es más "selectivo": "Antes de ir miro en internet las valoraciones". Asimismo, cuenta que los turistas se han percatado de este aumento y, por tanto, han modificado su tendencia de consumo: "El guiri es tonto hasta cierto punto".

En este sentido, un joven que trabaja en el centro de Palma, Alejandro Fernández, explica que los precios "han subido tanto para turistas como para residentes". A su juicio esto causa que "la gente prefiera irse a la playa y coger algo del Eroski que comer en el centro". Tanto él como su familia "procuran" comer en casa. Así, insiste en que el precio y el calor son factores condicionantes.

Crítica al modelo turístico y pérdida de identidad

"Moriremos de éxito", empieza Margarita Bestard, una vecina jubilada y "mallorquina de toda la vida", que reflexiona sobre el modelo turístico, la masificación y las quejas del sector: "No cabemos más gente aquí. Los restauradores siempre quieren más, se quejan por vicio". La palmesana expresa que esta "presión turística" no se refleja en beneficios para los residentes, sino en un encarecimiento de la vida en general que también les afecta.

En esta misma línea, José Antonio Sabán, extremeño afincado en Palma, considera que los residentes no van a los restaurantes y bares porque estos "se han vendido al capitalismo turístico": "No solo en precio, también en horarios, productos y calidad". Además, plantea: "¿Cuántos restaurantes hay con comida tradicional mallorquina o española?"

Asimismo, Sabán defiende el interés cultural y gastronómico del país como atractivo turístico: "Creo que si los turistas vienen a España es por nuestra calidad de vida y de comida, adaptarnos a las suyas es un error, perderíamos lo que nos hace diferentes" y ejemplifica: "En mi pueblo se come jamón y cerdo, es lo que nos hace especiales frente a otros. Si solo hacemos hamburguesas de McDonald's y bebemos cafés de Starbucks, seríamos uno más".

Los horarios también dificultan el acceso: "Quieres cenar a las diez y muchos establecimientos están cerrados o la cocina ya no presta servicio. Esto pasa porque el horario 'guiri' es entre las siete y las nueve".

A pesar de que los precios son un gran obstáculo para muchos, otros residentes no han "notado la diferencia". "Sigo yendo con normalidad, los restaurantes son caros como siempre", explica una pareja mallorquina. Al mismo tiempo, defienden que hacer manifestaciones contra el turismo es "un error", puesto que es el principal "sustentador económico" de la isla: "Creo que quien se manifiesta no vive de ello".