La presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Mallorca, Mireia Martínez, acusa a Sánchez de “desinterés” por la isla y critica la gestión del aeropuerto
La presidenta juvenil del PP señala al presidente del Gobierno como responsable de que el aeropuerto se haya convertido en "una máquina recaudadora de dinero" y lamenta que la “cara visible” de la isla sea noticia por incidentes virales
La presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Mallorca, Mireia Martínez, ha criticado este miércoles la gestión del aeropuerto de Palma, que define como “uno de los más importantes de España” y “la cara visible de la isla ante el mundo”. Además, acusa a Pedro Sánchez de “desinterés” por Mallorca y lamenta que “la principal puerta de entrada de los turistas” se convierta en noticia por incidentes virales que afectan negativamente a su imagen internacional.
En este sentido, Martínez reprocha al presidente del Gobierno, que transforme el aeropuerto en “una máquina recaudadora de dinero” sin preocuparse por su gestión con la “conciencia y dignidad” que la isla "merece".
Así, la dirigente popular recuerda que en los últimos meses han circulado vídeos virales y noticias en la prensa internacional sobre incidentes en las instalaciones, cuestión que considera que “perjudica la imagen de la isla y deja perplejos a los turistas”. Además, insiste en que es “la vía de entrada del 90% de los turistas” y no puede ser una “muestra de ineficiencia del gobierno central".
Por ello, han presentado una iniciativa para reclamar que Mallorca pueda “decidir sobre la principal puerta de entrada” y garantizar que el aeropuerto esté “a la altura de lo que la isla merece”.
