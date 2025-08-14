Llega esperado puente de la Asunción: el calor, protagonista del fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana marcado por el calor intenso en Baleares, con cielos despejados y avisos por temperaturas elevadas que pueden llegar a los 40 grados en algunos puntos del interior de Mallorca.

Según ha informado el portavoz de Aemet Jorge Rodríguez, este viernes 15 --festivo por el día de la Asunción de la Virgen María-- se esperan brumas matinales, pero el día transcurrirá con cielos despejados. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 y los 19 grados, mientras que las máximas alcanzarán entre 32 y 38 grados.

El viernes, fiesta nacional

En este sentido, la Aemet mantiene para este viernes avisos amarillos por altas temperaturas en Ibiza y en el interior, sur y noreste de Mallorca. Se espera un cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y algunas nubes de evolución diurna, sin descartar algún chubasco ocasional por la tarde preferentemente en el interior de Mallorca. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos predominando la componente norte, con brisas costeras.

El sábado 16 de agosto

El sábado continuará el tiempo estable, con viento flojo del este. Las mínimas se situarán entre 20 y 26 grados y las máximas entre 32 y 38 grados, pudiendo llegar a los 40 en el interior de Mallorca, donde habrá aviso naranja por altas temperaturas. Los avisos amarillos afectarán a todas las islas. El viento será flojo predominando la componente norte, con brisas costeras.

El domingo 17 de agosto

El domingo persistirá el ambiente soleado y el viento flojo. Las mínimas estarán entre 16 y 21 grados y las máximas entre 32 y 39, con posibilidad de alcanzar los 40 grados en algunas zonas del archipiélago.

