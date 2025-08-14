Huelgas en el aeropuerto de Palma: los servicios mínimos cubren el 80 % de los vuelos con la península y la mitad de los internacionales

El puente de agosto, el de mayor tráfico aéreo en todo el año, con más de 4.000 vuelos programados en el aeropuerto de Palma arranca con dos conflictos entre el personal de Azul Handling, la empresa de asistencia en tierra que sirve a Ryanair y sus filiales, y Menzies, grupo que presta el servicio a diversas aerolíneas, como easyJet, British Airways, Norwegian, Wizz Air, Volotea o Binter, en el caso de Son Sant Joan. Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes para Mallorca cubren el 80 % de los vuelos con la península, protección que se reduce en las rutas internacionales hasta rondar entre el 55 y el 58 %.

Desde UGT se rechaza la resolución dictada por el departamento que dirige el ministro Óscar Puente, al considerarlos "abusivos, desproporcionados" y hasta "un ataque directo al derecho a la huelga".

Este viernes, a partir de las cinco de la mañana, empiezan los paros de los trabajadores de Azul Handling que realizan tareas de servicio de asistencia en tierra (handling) —que incluyen asistencia administrativa, a pasajeros, equipajes, operaciones en pista, limpieza y servicio de la aeronave, mantenimiento en línea o administración de la tripulación— para Ryanair, Lauda, Buzz y Malta Air. La huelga seguirá el sábado 16 y el domingo 17 y se retomará a partir del próximo miércoles y el fin de semana que viene (hasta el 31 de diciembre si no hay acuerdo).

Está llamada a la huelga toda la plantilla de los aeropuertos en los que opera la compañía irlandesa. En el caso de la base de Mallorca UGT no tiene representación en el comité de empresa (CCOO es el sindicato mayoritario), pero se presupone que el seguimiento de la movilización en el resto de los aeropuertos provocará retrasos, cancelaciones y problemas con los equipajes.

Vuelos nacionales

En el caso de los vuelos domésticos con la península, el Ministerio brinda mayor protección por la importancia del transporte aéreo en el archipiélago. Por ello se considera obligatorio reubicar al 90 % de los pasajeros. En las rutas domésticas hacia o desde las islas se han fijado para agosto unos servicios mínimos del 81 % en el aeropuerto de Palma y del 77 % en el de Ibiza. Para el resto de terminales en los vuelos con el archipiélago los servicios protegidos rondan entre el 76 % (Barcelona) el más bajo y el 87 % (Santiago) el más elevado.

Más complicado será el servicio para los vuelos internacionales, los de mayor calado en un aeropuerto como Son Sant Joan en pleno agosto. En las rutas con ciudades extranjeras (y también entre capitales españolas cuando el transporte alternativo supere las cinco horas) se protegen el 58 % de las operaciones, que sube al 61 en el aeropuerto de Ibiza. Aerolíneas como easyJet han pedido adelantar la llegada a las terminales.

Transportes señala que está previsto que en agosto, septiembre y octubre, en los días y franjas horarias afectados por la huelga, el grupo Ryanair opere cerca de 20.800 vuelos y oferte casi 4 millones de asientos en los aeropuertos afectados. Atendiendo a los factores de ocupación se podrían alterar los planes de viajes de más de 3,5 millones pasajeros por la huelga.

Huelga de Menzies

En el caso de los paros en el grupo de empresas Menzies el Ministerio ha resuelto unos servicios mínimos similares para el aeropuerto de Mallorca. El 81 % en las rutas entre las islas y la península y el 55 % en los vuelos internacionales. En este conflicto, también de escala nacional, la huelga empieza este sábado 16 y sigue el domingo. Se retomará los siguientes fines de semana de agosto: el 23 y 24 y el 30 y 31. En el aeropuerto de Palma están llamados a parar el personal de tierra que da el servicio a easyJet, British Airways, Norwegian, Wizz Air, Volotea o Binter.

Están convocados a la huelga 1.825 trabajadores de Menzies, de ellos unos 350 en Mallorca

Según recoge la resolución de servicios mínimos de Transportes están convocados a la huelga 1.825 trabajadores de Menzies repartidos entre los aeropuertos de Madrid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Alicante, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia, Girona, Santiago de Compostela, Lanzarote, Ibiza y Palma. De ellos, alrededor de 350 corresponde a Son Sant Joan, según UGT Baleares.

Según la programación de las aerolíneas a las que presta Menzies el servicio de handling para los días de la huelga tienen previsto operar más de 4.200 vuelos en todos los aeropuertos afectados. Teniendo en cuenta el factor de ocupación de este agosto el conflicto puede perjudicar a 655.800 pasajeros en total.

Este mismo jueves han seguido las negociaciones entre el comité de huelga y Menzies. "Después de evaluar las propuestas presentadas, hemos decidido mantener la huelga al no haberse alcanzado un acuerdo que garantice nuestras demandas", señala José Antonio Negreira, secretario de Sector Aéreo de UGT en Baleares. La semana que viene se retomará el diálogo.

UGT denuncia que se incumplen las garantías salariales de las plantillas subrogadas tras el cambio de operadores en la asistencia en tierra con el macroconcurso de licencias de handling de Aena de 2023.