La Guardia Civil denuncia "una situación insostenible" con el aluvión migratorio en Baleares: "Se están retirando patrullas de seguridad ciudadana para suplir la falta de medios"

"Desgraciadamente, esto va a más. Retirar patrullas de seguridad ciudadana para suplir la falta de medios específicos es gravísimo y compromete la seguridad de todos". La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Baleares denuncia "una situación insostenible" en las islas con el aluvión migratorio que se está viviendo estos últimos meses.

En este sentido, la asociación asegura que esta situación se afronta sin el personal ni los medios necesarios. "La indisponibilidad de la embarcación Río Segura por parada técnica, la retirada de patrullas de seguridad ciudadana de sus demarcaciones y el desplazamiento de efectivos de Usecic Palma para atender la llegada de pateras están dejando zonas sin la protección habitual", determinan.

Por ello, desde la Guardia Civil reclaman más medios materiales para las unidades implicadas, refuerzo urgente de personal suficiente y bien formado para este tipo de servicios, y la creación de dispositivos exclusivos para el control de esta ruta migratoria, sin detraer recursos de la seguridad ciudadana.

"Facilitar cauces legales"

"No se puede permitir la entrada incontrolada de personas indocumentadas en nuestras islas. La solución pasa por facilitar cauces legales que permitan una entrada ordenada y segura al país, garantizando la seguridad de todos y ofreciendo alternativas legales a quienes buscan refugio o mejores oportunidades", expresa el secretario provincial de Baleares.

Así, la asociación de la Guardia Civil en las islas reitera que "la defensa de nuestras fronteras no puede sostenerse a base de improvisación ni a costa de desproteger al resto de la ciudadanía. Es imprescindible que el Gobierno y la Dirección General de la Guardia Civil asuman su responsabilidad, doten de medios y personal a las unidades afectadas y articulen un plan específico para la ruta migratoria balear. De lo contrario, la seguridad de nuestras islas seguirá dependiendo del sacrificio y sobrecarga de unos guardias civiles que ya han superado hace tiempo sus límites".

Denuncian "improvisación"

Asimismo, también denuncian la "improvisación" con la que trabajan en esta crisis migratoria. Fuentes cercanas a la Guardia Civil aseguran que, en la noche del 13 de agosto, la patrulla de servicio del Puesto de Felanitx fue enviada al puerto de Palma sobre la 01:00 horas y embarcados los dos componentes en una embarcación de Salvamento Marítimo y enviados en la misma a interceptar 3 pateras en las aguas de Cabrera, finalizando a las 10 de la mañana.

"Estos agentes no tienen formación marítima, ni medios ni equipamiento. No hay protocolo de embarque de guardias sin el título de marineros en embarcaciones ajenas a la Guardia Civil. Se desconoce en calidad de qué van, no son ni tripulantes de dicha embarcación ni náufragos rescatados", afirman.

De esta forma, dichas fuentes señalan que "es tal la improvisación que obliga a dejar una demarcación sin su patrulla para embarcarlos y colaborar en el rescate de migrantes en una embarcación ajena. Si no hay barcos suficientes de Servicio Marítimo que se pidan o se pida a Frontex auxilio. Poner en riesgo a unos componentes sin formación marítima para suplir las carencias de medios es una temeridad", argumentan.