El Govern debe evitar bajadas de impuestos "que pongan en riesgo la sostenibilidad" de sus cuentas

Apenas unos días después de que el Govern celebrara poder entrar en Facilidad Financiera y financiar su deuda con bancos pagando menos intereses, un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) advierte de que Baleares se enfrenta a un fuerte aumento del gasto en intereses de su deuda pública hasta 2028.

El informe de Fedea asegura que las comunidades deben actuar con prudencia y evitar políticas fiscales expansivas que pongan en riesgo la sostenibilidad de sus cuentas. Para Baleares, la recomendación es diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que permita absorber el incremento del coste de la deuda sin comprometer la prestación de servicios públicos esenciales.

La carga financiera que supone el pago de intereses de la deuda pública autonómica amenaza con convertirse en un lastre creciente para los presupuestos de las islas en los próximos años. Así lo advierte un informe de Fedea que proyecta la evolución del gasto por este concepto en todas las comunidades autónomas entre 2022 y 2028, bajo un escenario de déficits moderados pero con tipos de interés notablemente más altos que en la última década.

El estudio advierte de que, incluso si el peso de la deuda de Baleares sobre el PIB se reduce gracias al crecimiento económico, el incremento del gasto en intereses obligará a redirigir recursos desde otras políticas públicas. Esto podría afectar a partidas clave en Baleares como sanidad, educación o infraestructuras, en un territorio donde el alto coste de la insularidad ya condiciona la suficiencia financiera.

En palabras de los autores, “embarcarse en reducciones significativas de impuestos o en proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social dañaría la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales”. En un contexto de tipos más altos y vencimientos frecuentes, Baleares afronta el reto de cuadrar las cuentas sin que el peso de los intereses se convierta en una losa para su desarrollo económico y social. También apuntan que las Comunidades "deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden estar contemplando".

Visión del Govern

Desde la conselleria de Hacienda aseguran que "hemos demostrado que si hay crecimiento económico, se pueden bajar los impuestos, reducir la deuda y aumentar el presupuesto de los servicios públicos esenciales" como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Además, insisten en que por este motivo han bajado los impuestos en más de 800 millones, han reducido la deuda en 500 millones en dos años y han aumentado el gasto en servicios públicos esenciales en más de 600 millones de euros. "El Govern actual ha roto todos los pronósticos los últimos 2 años, pues nadie pronosticó una reducción de deuda de 500 millones y situarnos en el 18,8 % de deuda sobre PIB", declaran.

Refinanciar

El informe recuerda que Baleares deberá refinanciar no solo sus vencimientos, sino también cubrir los déficits previstos y hacer frente al pago fraccionado de liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009, que seguirán repercutiendo en las cuentas hasta finales de la próxima década. En un contexto en el que ya no se esperan los tipos de interés excepcionalmente bajos que dominaron entre 2016 y 2022, la presión presupuestaria irá en aumento.

En conjunto, las comunidades autónomas han visto cómo el gasto en intereses ha pasado de 3.608 millones de euros en 2022 a 7.452 millones en 2024, más que duplicándose en apenas dos años. Para 2028, la estimación asciende a 11.789 millones, lo que supone triplicar el desembolso respecto a 2022.

El archipiélago se encuentra entre las regiones que dependen en buena medida de la financiación del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCCAA) y que, por tanto, afrontan vencimientos de deuda con una vida media de unos 4,8 años. Esto implica una mayor rotación de deuda y, en consecuencia, una exposición más rápida a los tipos de interés actuales, en torno al 2,5% para nuevas emisiones.