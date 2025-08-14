El GOB consigue en cinco días los 5.000 euros para pagar las costas de su juicio contra AENA por la ampliación del aeropuerto de Palma
La organización ecologista, que intentó parar las nuevas obras, ha dado las gracias sus seguidores tras obtener el dinero
El Grup d’Ornitologia Balear (GOB) ha conseguido los 5.000 euros para pagar las costas de su juicio contra AENA tras haber perdido el recurso que presentó en 2020 ante el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Palma. Por ello, la organización ha mencionado en sus redes sociales que con solo cinco días han podido recaudar la cantidad que debía pagar, 5.000 euros. "Hemos logrado el objetivo económico, pero seguiremos luchando para revertir la situación del aeropuerto de Son Sant Joan", detallan en su comunicado.
"La campaña "Condemnats per defensar Mallorca" supera su objetivo. Gracias por la respuesta tan generosa, rápida y contundente. Esto muestra la rotunda resistencia contra un modelo turístico que ha excedido todos los límites", explicaban en redes.
La primera sentencia de la Audiencia Nacional frustró el intento de la organización ecologista, un proyecto sobre el que sigue demostrando un contundente rechazo.
Fue la Audiencia Nacional la que rechazó la demanda del GOB que intentó paralizar el proceso de ampliación a través de una fórmula jurídica. La Abogacía del Estado, que representa los derechos de AENA, titular de la instalación aeroportuaria, acusó a los ecologistas de utilizar métodos de la Inquisición para paralizar este proyecto en Son Sant Joan.
En este sentido, la portavoz del GOB, Margalida Ramis, explicó que la sentencia no entraba a valorar los argumentos ambientales y se limitaba a rechazar el recurso por ser “una impugnación global sin fundamento jurídico”, además de por cuestiones formales como el momento en que esta se presentó. La organización lanzó esta iniciativa para hacer frente al pago. Para ello, la entidad habilitó canales de donación a través de su web, Bizum, tarjeta o transferencia bancaria.
