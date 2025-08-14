Educación gestionará tres nuevas escoletas y sumará aulas 0-3 en ocho colegios el próximo curso

La Conselleria de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, ampliará a partir del curso 2025/2026 su implicación directa en la gestión de centros de educación infantil de primer ciclo (0-3 años) en tres escoletas e incorporará aulas específicas en ocho CEIP de Baleares.

En concreto, las nuevas escoletes que gestionará la Conselleria serán la EI Can Baix Sol (Marratxí), la EI Santa Eulària y la EI Sant Rafel (Sant Antoni de Portmany), con aulas adaptadas para bebés, niños de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, según ha informado este jueves la Conselleria en nota de prensa.

Además, los CEIP Sant Carles (Santa Eulària des Riu), Guillem Ballester i Cerdó (Muro), Na Penyal (Cala Millor), Fornells, Gabriel Palmer (Estellencs), Miquel Porcel (Palma), Sa Indioteria (Palma) y Caimari incorporarán aulas para estas edades, con distintas configuraciones según el centro.

Además, la Conselleria ha recordado que el curso anterior 2024-2025 ya se incorporó el primer ciclo de infantil en cinco CEIP de las Islas (Anselm Turmeda, Son Pisà, Joan Veny i Clar, Mare de Déu de la Consolació y Nadal Campaner Arrom).

Desde la institución, han destacado que Baleares son "la primera Comunidad Autónoma que ha impulsado un sistema de concierto educativo específico para el primer ciclo de educación infantil".

Esta medida, junto con la gratuidad implantada desde el curso 2023-2024 en centros públicos y escoletes municipales con convenio, busca "favorecer la equidad, la accesibilidad y la consolidación de un modelo educativo de calidad desde las primeras edades".