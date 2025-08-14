Condenado un soldado mallorquín por insultos racistas a un compañero colombiano

Dos años de cárcel tendrá que cumplir un soldado profesional, nacido en Mallorca, por protagonizar un acto racista contra un compañero de origen colombiano. El militar ha sido declarado culpable de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas cometidos por militares. También se le condena por un delito de lesiones. El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

Este soldado mallorquín entró en el Ejército hace ahora 21 años. En los últimos años ha estado destinado en un acuartelamiento de una unidad sanitaria de Zaragoza.

Este incidente ocurrió en dicha unidad militar en la noche del día 24 de febrero del año 2022. El acusado estaba realizando la cena en un área específica del cuartel, acompañado de otro soldado. Ambos compañeros empezaron a hablar sobre el futuro profesional de uno y de otro, pero el otro soldado se sintió molesto con algún comentario que escuchó. Su reacción fue dar por terminada la conversación, recoger sus cosas y marcharse. Sin embargo, en ese momento se produjo una discusión y el acusado le comentó a su compañero que «vosotros habéis venido a este país y os habéis llevado lo mejor de aquí». El joven colombiano le replicó diciéndole que no le había gustado ese comentario. El soldado mallorquín continuó con su discurso de tinte racista y le replicó: «vosotros los colombianos venís aquí con machetes». La víctima de estos comentarios volvió a quejarse de estas palabras, a lo que el acusado le dijo que si no le gustaba lo que le había dicho «que se fuera su país».

El soldado extranjero prefirió ignorar a su compañero, quien en un momento determinado lo agarró del brazo y empezó a darle golpes.

No le bastó agarrarle del brazo con fuerza, sino que instantes después le propinó un puñetazo en la cara, que provocó la caída de la víctima. El herido cayó al suelo casi inconsciente, pero su oponente continuó golpeándole.

En un momento determinado la víctima intentó huir y lo hizo arrastrándose como pudo, ya que estaba muy conmocionado como consecuencia del golpe en la cabeza. Apenas podía respirar y buscó cobijo colocándose junto a la pared. En un momento determinado notó que una persona le agarraba de la cabeza. Empezó a escupir sangre, recobrando de forma paulatina la respiración. En ese momento se dio cuenta que quien le estaban auxiliando eran dos soldados. Mientras le ayudaban, el acusado se limitaba a limpiar la sangre de su oponente con una fregona, al tiempo que gritaba que le había estado provocando.

El agredido se incorporó como pudo. Sus dos compañeros le ayudaron a llegar a su habitación, pero allí de nuevo perdió el equilibrio y cayó al suelo. Tuvo que ser evacuado a un hospital, donde le apreciaron varias lesiones como consecuencia de la agresión. La más grave era la secuela que presentaba en la cabeza.

El soldado agredido tardó casi tres meses en superar las lesiones. En estos momentos todavía sufre algunas secuelas.

Como no podía ser de otro modo el soldado mallorquín fue denunciado ante las autoridades militares. Fue sometido a un proceso judicial y tuvo que comparecer como acusado ante el tribunal militar territorial, cuya sede está en Barcelona.

Antes del juicio el abogado defensor y el fiscal togado militar llegaron a un acuerdo. El soldado se declararía culpable de los hechos, tanto de los comentarios racistas, como de la agresión a su oponente, y cumpliría una condena de dos años de prisión. También se acordó que indemnizaría a la víctima con la cantidad de 15 mil euros por las lesiones sufridas.