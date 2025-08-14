Baleares gana más de 7.600 afiliados extranjeros a la Seguridad social en julio, un 4,92% más que el año pasado

El número de trabajadores extranjeros inscritos en la Seguridad Social en Baleares ha aumentado en 7.642 personas a lo largo del mes de julio y este colectivo ya agrupa a 163.113 empleados, un 4,92% más que el año pasado.

Estos son algunos de los datos dados a conocer este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se refleja que los afiliados extranjeros representan el 24,32% de la fuerza laboral de Baleares.

Los trabajadores extranjeros de Baleares proceden en su mayoría de países de fuera de la Unión Europea (96.282), mientras que el resto proceden de los países miembros (66.830).

Los países más frecuentes de la UE son Italia, con alrededor de 23.000--, Alemania --casi 13.000-- y Rumanía --más de 8.000--. En cuanto a los países no europeos, hay más de 15.000 trabajadores marroquís, más de 12.000 colombianos y más de 7.000 argentinos.

Los sectores que más les emplean son la hostelería --alrededor de 63.000--, la construcción --superan los 22.000-- y el comercio y los talleres --casi 18.000--.

En el archipiélago, el grupo más numeroso es el de trabajadores afiliados al régimen general --más de 133.300--, seguido por los autónomos --con poco más de 29.000-- y los que están en el Sistema Especial de Empleados del Hogar --más de 3.800--.

En el conjunto de España, la Seguridad Social perdió una media de 4.667 afiliados extranjeros en julio, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el séptimo mes de 2025 se cerró con 3.091.348 ocupados foráneos.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar junio, 947.775 procedían de países de la UE (31%) y 2.143.572, de terceros países (69%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 7.602 cotizantes (+0,25%), hasta los 2.999.225 afiliados.

El Ministerio ha destacado que hay 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018, que representan ya el 14,2% de afiliados del sistema, y ha recordado que desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero.

"España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

También ha indicado que cada vez más personas de otros países trabajan en sectores de alto valor añadido, donde su experiencia y capacidades son "imprescindibles" para avanzar. "Son compañeros y compañeras de trabajo y de vida cotidiana, que aportan cultura, humanidad y prosperidad a nuestra sociedad", ha concluido.