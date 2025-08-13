Rescatados más de 300 inmigrantes a bordo de pateras en Baleares en 24 horas / .

Un total de 305 inmigrantes que viajaban a bordo de 16 pateras fueron rescatados a lo largo del martes en las costas del sur de Mallorca y en Formentera.

El goteo de pateras localizadas en aguas de Baleares se prolongó durante la jornada, después de que por la mañana se contabilizaran un total de 240 inmigrantes llegados a las islas en 12 embarcaciones, informó la Delegación del Gobierno de Baleares.

Además, al mediodía, fueron interceptadas 19 personas de origen magrebí en la zona de s'Estufador en Formentera. Una hora después, en el mismo lugar, la Guardia Civil localizó a otro grupo de 15 personas.

Hacia las 14:15 horas, Salvamento Marítimo rescató a 23 personas de origen magrebí a bordo de un bote a 3 millas al sureste de la isla de Mallorca y por la noche, a las 21:25 horas, fueron interceptadas 8 personas de origen magrebí en es Caló de San Agustí, tras arribar a Formentera en otro bote.

Las 16 pateras de este martes a Baleares, con 305 inmigrantes a bordo, se suman a las siete arribadas el lunes, con 97 personas.

La Autoridad Portuaria de Baleares habilitó este martes distintos espacios en los puertos de Palma, Ibiza y la Savina (Formentera) para acoger a personas migrantes de forma temporal y garantizar una atención humanitaria adecuada.

En lo que va de año han llegado a Baleares al menos 3.978 personas en 210 embarcaciones, según el recuento de EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

En 2024, arribaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.