El PSIB exige explicaciones al conseller de Educación por el “caos” en el reparto de plazas de los docentes interinos

El PSIB-PSOE exigirá explicaciones al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por el “caos” en la adjudicación de plazas de personal docente interino que se tienen que cubrir en los centros educativos. El Grupo socialista ha denunciado que el proceso de asignación se ha hecho con “numerosas irregularidades y oscurantismo” por parte de la conselleria de Educación.

Las diputadas socialistas Amanda Fernández y Mercedes Garrido se han reunido este miércoles con los representantes de la plataforma de interinos que todavía está en proceso de constitución para debatir sobre sus principales preocupaciones. “Estos profesionales de la educación han visto dañados sus derechos en todo el proceso de adjudicación de plazas, y además, no han podido presentar alegaciones al proceso en tiempo y forma", ha denunciado el partido socialista en una nota de prensa.

Supuestas irregularidades

Según ha explicado el PSIB-PSOE en el comunicado, “el gobierno de Prohens ha vuelto a repetir el caos” en la adjudicación de puestos de los docentes interinos “a dos semanas de empezar el curso escolar”. En este sentido, Amanda Fernández, secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y diputada parlamentaria, ha denunciado que “no se publicó el listado de plazas que se ofrecían al inicio del trámite”. Este documento “se publicaba cada año en formato PDF y garantizaba ser un proceso transparente para todos”, ha explicado Fernández.

“En segundo lugar, la convocatoria no ha respetado ni sus propias bases y la oferta de plazas no se ha hecho correctamente”, ha denunciado la diputada. Además, esta supuesta irregularidad, “ha ocasionado que algunos interinos con menos puntuación pasen por delante de aquellos con puntuación más alta", ha asegurado Fernández.

Sin embargo, aquello que “ha causado más caos”, según ha informado el PSIB-PSOE en el comunicado, ha sido que "la firma de la resolución de la lista definitiva se produjo dos horas antes de acabar el plazo de reclamaciones”. Por este motivo, Fernández, ha criticado que "no se ha escuchado a los interinos, y mucho menos se han tenido en cuenta sus reclamaciones”.

Exige explicaciones

Al finalizar la reunión con la nueva plataforma de interinos, la secretaria general de la FSM ha anunciado que exigirá explicaciones al conseller Vera: “Que diga por qué no han tenido en cuenta las reclamaciones; por qué el proceso ha sido irregular y tan poco transparente”. Igualmente, el PSIB-PSOE también exigirá “que se deje sin efecto la resolución definitiva y que se vuelva a hacer la adjudicación de forma correcta, con tiempo y forma”, ha informado el partido en la nota de prensa.

Asimismo, Fernández ha anunciado una iniciativa frente a la Comisión de Educación del Parlament, que se trabajará conjuntamente con la plataforma, y que también se trasladará a los sindicatos con tal de “mejorar todo este proceso de adjudicación de cara al proceso del próximo curso, para que este se inicie con normalidad y garantías de una mejora de la calidad educativa”, ha informado la diputada.