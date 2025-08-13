Prohens señala a Sánchez tras el aluvión migratorio de pateras en Baleares: "El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, señala a Pedro Sánchez tras el aluvión migratorio que se está viviendo en Baleares con la llegada de una patera cada dos horas y media en solo dos días. La líder del Ejecutivo ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales exigiendo responsabilidades al Gobierno Central, quien "no puede mirar hacia otro lado" con la situación actual que viven las islas.

"Mientras el resto de rutas migratorias baja, se consolida y crece la ruta balear. ¿Dónde está el Gobierno de Sánchez?". se pregunta Prohens. En este sentido, la presidenta señala la necesidad de "combatir las mafias con todos los medios, dotar de más recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como incrementar los medios de detección y control en las fronteras marítimas".

Colaboración de Argelia

La líder popular también apuesta por "pedir la colaboración de Argelia en la lucha contra las mafias", así como "actuar en los países de origen y pedir ayuda a Europa".

"El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado, tiene las competencias, los medios y la responsabilidad de parar la ruta de inmigración irregular hacia nuestras islas. No puede dejar abandonada, una vez más, a Baleares", determina Prohens.

Reunión Prohens- Sánchez

Cabe señalar que Prohens y Sánchez mantuvieron una reunión el pasado 29 de julio en Palma donde estuvo encima dicha cuestión migratoria. En este sentido, el presidente del Gobierno aseguró que desde Madrid se llevará a cabo "un esfuerzo diplomático con los países de origen para frenar la inmigración irregular" que llega a las costas de Baleares. "Es un compromiso adquirido con la presidenta Prohens", recalcó.

No obstante, el propio Sánchez lanzó un mensaje desafiante a la presidenta del Govern tras su negativa a acoger más menores migrantes de otras comunidades. " A todas aquellas comunidades que hacen de estos menores un tema de confrontación deben saber que la ley está para cumplirla. Aquellos gobiernos autonómicos que se nieguen tendrán que saber cuáles son las consecuencias", determinó. Cuestionado respecto a cuáles serían dichas consecuencias, el presidente del Gobierno no quiso entrar en detalles.