Primera simulación en Baleares del evento astronómico del siglo: “En un año, el gran eclipse de sol vendrá a Mallorca”

“El eclipse total de sol del próximo año será un verdadero espectáculo en la isla. Será un acontecimiento que no nos podemos perder, pero tampoco arriesgarnos a que sea un problema. Todos tenemos derecho a verlo, pero con seguridad”. Tomeu Mas, tesorero de AstroMallorca, asociación astronómica con más de 200 socios en la isla, advierte de que es necesario contar ya con una serie de puntos habilitados para poder contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026 con todas las garantías.

Junto a él, otro aficionado a la astronomía exclama: “Dentro de un año, el gran eclipse vendrá a Mallorca. No hará falta que viajemos, lo tendremos aquí, será un enclave privilegiado”.

Una joven observa la puesta de sol con unas gafas homologadas ayer tarde en el Cap Blanc. / Guillem Bosch

Tomeu, Ernesto, Coloma, Alfredo y otros miembros de AstroMallorca se reunieron ayer tarde junto al faro de Cap Blanc, en Llucmajor. Una veintena de voluntarios de la entidad mayoritaria de aficionados a la astronomía en la isla realizó un primer ensayo de cara al evento calificado por los expertos como el eclipse del siglo. Hace más de cien años que no se puede ver un acontecimiento de similares características en Mallorca.

Varios miembros de AstroMallorca, ayer tarde junto al faro del Cap Blanc. / Guillem Bosch / GUILLEM BOSCH

Ayer plantaron sus telescopios, cámaras de fotografiar y otros aparatos en lo alto del acantilado, enfocando hacia el oeste, hacia la puesta de sol, ya que el eclipse coincidirá cuando el sol caiga en el horizonte. “Podemos tardar media hora más o menos en montar un telescopio normal. Si vamos a hacer fotografías, entonces, el tiempo de montaje es mayor, de una hora y media”, explica Tomeu Mas.

El presidente de AstroMallorca, Alfredo Bonet, detalla que este encuentro interno entre los socios, a un año vista del evento astronómico, es importante porque así “podemos realizar mediciones, mirar ángulos y evaluar diferentes puntos”. Según Bonet, “hemos pedido a los miembros de nuestra asociación que contribuyan haciendo una foto de su puesta de sol allí donde estén”.

Ernesto Nicola, vicepresidente de la entidad, comenta que han instalado todo tipo de aparatos en el Cap Blanc. “Tenemos telescopios robotizados, que ellos solos se sincronizan; también cámaras con teleobjetivo y filtro solar. Es muy importante destacar que todos los aparatos tienen que estar protegidos con filtros solares homologados porque, si no, se podría quemar el sensor, lo mismo que puede pasar con el ojo humano. Por eso es tan importante llevar gafas homologadas”, subraya Nicola.

“Hoy (por ayer) todo va a ser igual que el próximo 12 de agosto de 2026. El sol estará en la misma posición a esta hora. La luna es la que estará en diferente posición, ya que irá tapando el sol, hasta que el eclipse sea total unos dos minutos. Es un momento muy especial, todo se hace de noche”, remarca Ernesto Nicola.

Un niño mira el sol a través del telescopio, ayer en el Cap Blanc. / Guillem Bosch / GUILLEM BOSCH

Alfredo Bonet recuerda que el eclipse total de sol se podrá ver primero en Galicia, Asturias, Castilla, Teruel, Tarragona y, en último lugar, en Mallorca. “Aquí nos pasará muy cerca del Cap Blanc”, añade. España será el único lugar habitado del mundo donde se podrá observar.

Nicola apunta que los mejores enclaves para contemplar el evento astronómico serán toda la costa de la Serra de Tramuntana y también el sur, del Cap Blanc a la Colònia de Sant Jordi.

Ses Salines

Tomeu Mas agrega que desde el faro de ses Salines, “también se podrá ver bien y desde la playa de es Trenc; hay que tener en cuenta que se producirá en la puesta de sol”. Así, por ejemplo, en municipios como Inca, Caimari, Palma o Selva será muy complicado, porque las montañas taparán antes el sol.

Tomeu Mas observa el sol en el horizonte. / Guillem Bosch / GUILLEM BOSCH

Los socios de AstroMallorca son conscientes de que una multitud se congregará el año que viene, por lo que las autoridades deberán establecer dispositivos de seguridad en carreteras y en los principales miradores. “Por ejemplo aquí en el Cap Blanc, habrá que vallar para que la gente no se caiga por el acantilado porque casi todo el mundo quiere estar en primera fila”, indica uno de los miembros. A medida que se acerca la puesta de sol, sobre las ocho y media de la tarde, un centenar de personas, muchas de ellas turistas, se aproximan al faro para ver la espectacular puesta de sol y hacerse fotografías. El año que viene, todo se disparará. “Mucha gente no llegará a tiempo, se quedará atascada en el coche”, advierte un miembro de la entidad.