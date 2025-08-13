La oleada migratoria en Baleares se intensifica: en solo tres días, 639 personas llegan a las costas en 38 pateras

Baleares atraviesa una de las semanas más intensas en llegadas por vía marítima de los últimos años. En solo tres días -entre el lunes y este miércoles- han llegado a las costas del archipiélago 639 personas a bordo de 38 pateras, según datos de la Delegación del Gobierno. Entre ellas, se encuentran 11 menores migrantes arribados estos últimos días, ahora tutelados por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), entidad que, junto al Govern, se encuentra en plena disputa con el Gobierno central por la gestión del reparto y la acogida de estos jóvenes.

La jornada de este miércoles, que comenzó de madrugada, ha registrado 15 pateras con 237 migrantes, la mayoría de origen magrebí y un grupo de 30 subsaharianos. Las primeras intervenciones se produjeron a las 00:30 horas en Formentera, donde la Guardia Civil, la USECIC y la Policía Local interceptaron a 22 personas en la carretera PM820. En las horas siguientes se sucedieron rescates en mar y en tierra: grupos de 9, 18, 17, 22, 13 y 3 personas en distintas zonas de Formentera, Cabrera y Mallorca, así como otros 6 migrantes en S’Estanyol y dos operativos en aguas cercanas a Cabrera que auxiliaron a 15 personas cada uno.

La actividad continuó con la localización de 14 migrantes a 2 millas de Formentera, 25 más en la playa de Es Migjorn y un grupo final de 15 en la carretera CM-820. Cuando parecía cerrarse el balance, dos nuevas embarcaciones fueron detectadas a las 11:30 horas en la zona del cap Falcó, en Cabrera: una con 30 personas de origen subsahariano y otra con 13 magrebíes.

DM

Este repunte se suma a las intensas jornadas previas: el lunes llegaron 97 personas en 7 pateras, y el martes, tras incorporar las interceptaciones de última hora, el balance ascendió a 305 migrantes en 16 embarcaciones. En 2024, arribaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior. En tan solo tres dias han llegado 636 personas, cifra significativa que representa un 10% de los migrantes contabilizados a lo largo de los 365 días del año pasado.

Dramáticas cifras récord

Con estas dramáticas cifras, que evidencian el avance implacable de un fenómeno que implica jugarse la vida en busca de un futuro mejor, el acumulado de 2025 asciende a 4.215 personas llegadas por mar en 225 pateras, un dato que en 2024 no se alcanzó hasta bien entrado el otoño y que supone un aumento superior al 80% respecto al mismo periodo del año pasado.

Las autoridades mantienen activos dispositivos de atención humanitaria en los puertos de Palma, Ibiza y La Savina para acoger temporalmente a las personas rescatadas. El flujo migratorio, que se intensifica en verano por las condiciones de navegación favorables, sigue planteando a las islas un reto logístico y humanitario que no parece dar tregua.