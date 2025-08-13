Més acusa al Govern de arriesgar la salud de la ciudadanía por "intereses partidistas"

Més per Mallorca ha lamentado este miércoles que la Conselleria de Salud se oponga a la reforma de la Ley del Tabaco que prevé prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes y la ha acusado de "poner en riesgo la salud de la ciudadanía por intereses partidistas" con esta postura.

La negativa de la Conselleria de Salud de apostar por la prohibición de fumar en las terrazas contradice a la comunidad científica, ha advertido Més en un comunicado sobre el anteproyecto de reforma de la Ley del Tabaco del Ministerio de Sanidad .

La diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha criticado que el Govern "rechaza cualquier iniciativa del ejecutivo estatal, ya sea buena o mala para el archipiélago, por una oposición malentendida en el PSOE", cuando "el derecho a la salud debe estar por encima de cualquier otro interés", ha acusado.

Més per Mallorca ha recordado que la coordinadora del grupo de investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Alcalá, la doctora Francisca Sureda Llull, aseguró el 30 de octubre de 2024 en una comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlament balear que son necesarias medidas valientes para acabar con el tabaquismo y con la exposición al humo ambiental del tabaco.

La exposición pasiva acaba con la vida de entre 1.200 y 3.000 personas cada año en España, de entre las 50.000 muertes que causa el tabaco anualmente.

Carrió ha defendido que la prioridad es proteger a estos fumadores pasivos y a los colectivos vulnerables como niños, ancianos o con enfermedades crónicas y ha subrayado que la prohibición de fumar en las terrazas cumple esta premisa.

La doctora Sureda Llull señaló que, pese a las reticencias a las dos leyes antitabaco anteriores, de los años 2005 y 2010, se ha demostrado que han conseguido una reducción de la exposición al humo ambiental del tabaco de entre un 80 y un 90 en los entornos donde había una alta exposición, han disminuido los síntomas respiratorios y el infarto agudo de miocardio, ha aumentado el número de fumadores que quieren dejar de fumar, ha fomentado los hogares libres de humo y, además, han tenido un efecto neutral o positivo en el negocio del sector de la hostelería.

Més comparte lo señalado por la especialista en la comparecencia parlamentaria de que estas prohibiciones deben ir acompañadas de otras medidas de tipo fiscal, como aumentar el precio del tabaco, y de prevención y tratamiento.

Según recuerda el partido, solo así se conseguirá llegar, o acercarse, a datos de prevalencias de consumo de tabaco iguales o inferiores al 5 % en 2030, como proponen la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. Més ha recordado que la prevalencia de consumo actual es del 24 %.