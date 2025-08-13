El político de cualquier orientación que ha deportado a más inmigrantes este siglo responde por Barack Obama, con una marca personal de tres millones de personas repatriadas. Queda así desmontada la farsa de los solidarios que cierran su casa con llave, a veces sus dos casas, y se puede saltar de la historia a la geografía. Las personas que leen este artículo se encuentran más cerca de Argel que de Madrid, por mucho que simulen vivir de espaldas a la primera de las capitales citadas. El flujo arraigado de una patera cada dos horas, con una puntualidad que ya querría Aena, no debería suscitar más emoción que un vuelo procedente de Valencia por citar distancias equivalentes. Mallorca forma parte de Argelia, salvo que se renuncie a los mapas. El desinterés del país magrebí nunca superará a la indiferencia que suscita en España «una isla situada a medio camino de Europa y África». Así viene descrita en las guías alemanas.

Despejados los horizontes histórico y geográfico, procede abordar la vertiente política de la docena de pateras diarias. Ese tráfico es irracional, según confesará el planeta cuando logre liberarse de la pinza de los falsos solidarios y de los auténticos neofascistas que gobiernan ahora mismo Balears. La presidencia de Pedro Sánchez se inició en 2018 acogiendo a los 630 refugiados del Aquarius. En horas veinticuatro, el socialista transitó a denunciar las mafias que trafican con seres humanos. Su familia de la socialdemocracia danesa gobierna porque no solo repatrió a los sirios huidos de El Asad, sino que les obligó a pagar las facturas generadas por su estancia en Europa.

La patera cada dos horas es otro problema que desborda a Marga Prohens, como todos. Tampoco dispone de una política al respecto, se limitará a vocalizar las instrucciones de sus ventrílocuos de Vox, y a culpar a un Sánchez que la ha recibido en más ocasiones que Feijóo desde que llegó al Consolat. El Govern se limitará a jalear a los millones de inmigrantes de pago llamados turistas, que durante este verano han creado más inseguridad ciudadana que los argelinos, en palizas y atropellos a los nativos. Por fortuna para Prohens, siempre será empeorada por un delegado del Gobierno que ni siquiera es capaz de llamar al problema por su nombre, otro solidario con llave.

El político que este siglo ha logrado frenar la migración en su frontera meridional a mayor velocidad responde por Donald Trump, pero cae mucho más simpático Obama.