Judit Vega, historiadora del arte, ex directora UNED Balears: «Hemos conseguido integrar mejor a la UNED en la sociedad balear»

Tras casi seis años al frente del centro asociado de la UNED en Balears, la historiadora del arte regresa a Galicia para iniciar una nueva etapa profesional y personal. Durante su mandato reforzó la presencia de la universidad en la vida cultural y se convirtió en la principal divulgadora del legado del arquitecto José Ferragut Pou.

Judit Vega (A Coruña, 1971) llegó a Palma a finales de 2019 con una carpeta de ideas bajo el brazo y el reto de dirigir el centro asociado de la UNED en Balears.

En estos años, la historiadora del arte ha tejido alianzas con entidades culturales y sociales, ha impulsado cursos en catalán y ha promovido proyectos que han colocado a la universidad en el mapa cultural de las islas. Ahora, tras presentar su dimisión el pasado mes de julio, prepara las maletas para regresar a Galicia.

¿Cuándo comenzó su andadura en la UNED de Balears?

El 28 de octubre de 2019. Apenas llevaba unos meses cuando llegó el 13 de marzo de 2020 y nos mandaron a casa. Aquello fue un reto mayúsculo para todos los centros, pero también la oportunidad de demostrar que la UNED podía mantener la docencia y la conexión con sus estudiantes en cualquier circunstancia.

¿Qué le ha llevado a dejar el cargo?

Es una decisión personal. Hace tiempo que quería volver a Galicia. Estoy sola aquí, mi hijo se ha marchado a vivir a Granada y mi padre, con 87 años, empieza a tener problemas de memoria. Ha surgido un trabajo fuera de la UNED y creo que es el momento de dar el paso. No me voy por nada relacionado con la universidad, me voy por estar cerca de los míos.

¿Cómo definiría el balance de su gestión?

Creo que hemos conseguido que la UNED exista a ojos de la sociedad balear. En casi seis años hemos integrado el centro en el territorio, no solo como un lugar donde estudiar, sino como un actor cultural y social. Hemos colaborado con la UIB, Proyecto Hombre, Cáritas, el Atlàntida Film Fest, el Open House… Hemos impulsado cursos en catalán y hemos tratado de responder a las necesidades y la identidad de Balears.

¿La proliferación de universidades privadas y a distancia supone un reto para la UNED?

Sí. La universidad española atraviesa un momento complicado. Hay demasiados centros y la Formación Profesional, que debería tener más peso, sigue relegada. Mucha gente que está en la universidad seguramente estaría mejor haciendo una FP. En canto a la UNED, yo diría que es el proyecto social y educativo más importante que se ha hecho en España. Fue pionera en la enseñanza semipresencial y debería recibir más recursos para ampliar plazas y rejuvenecer su plantilla.

«Sentí la necesidad de ayudar a devolver a Ferragut Pou al lugar que se merece en la historia»

Además de dirigir la UNED, usted se ha convertido en la principal divulgadora de la figura de José Ferragut Pou.

Fue un descubrimiento personal. Un arquitecto me habló de ‘la iglesia de cristal’, la Porciúncula. La visité y al entrar me emocioné hasta las lágrimas. Empecé a investigar y me encontré con la historia de un hombre asesinado, cuya memoria había sido borrada. Sentí la necesidad de devolverlo al lugar que merece en la historia. Desde entonces he organizado conferencias, exposiciones y charlas, incluso fuera de España. La muestra del castillo de Bellver recibió más de 230.000 visitantes.

¿Seguirá trabajando esa línea?

Sí. Presento mi tesis doctoral sobre Ferragut en octubre en la Universidad Rovira i Virgili. Estoy preparando una exposición en Santanyí y colaborando con el Museu del Calçat de Inca para un corto con guion de Ferragut. También participaré en la inauguración del parque que llevará su nombre y en actividades culturales como el Open House.

¿Mallorca protege y valora su patrimonio cultural?

Falta educación y divulgación. Mallorca ha sido pionera en muchos ámbitos, desde la arquitectura contemporánea a la planificación urbanística, pero ese valor no siempre se transmite ni se protege. Hay edificios de arquitectos de primer nivel que pasan desapercibidos porque no hay un relato que los explique a la ciudadanía. Además, a veces la normativa se aplica con desigualdad y la presión urbanística sigue siendo enorme. Creo que es imprescindible invertir en programas educativos, generar rutas y materiales accesibles, implicar a los medios y fomentar la participación vecinal en las decisiones sobre el patrimonio. Solo se protege lo que se conoce y se quiere.

¿Seguirá vinculada a la isla de algún modo?

No me voy del todo. Sigo como vicepresidenta del Círculo de Bellas Artes y continuaré colaborando en proyectos como Palma 2031. Ferragut seguirá siendo parte de mi vida y también mantengo amistades y vínculos que van más allá del trabajo. Me llevo un profundo cariño por la lengua [en estos años Vega ha añadido el catalán a la larga lista de idiomas que habla], la gastronomía, el paisaje y, sobre todo, la gente. Creo que Mallorca me ha dado tanto como yo he intentado darle. Y, aunque cambie mi dirección postal, siempre tendré un pie aquí y otro en Galicia.