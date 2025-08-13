El gasto por turista supera los doscientos euros diarios por primera vez en las islas

Las marcas de visitantes y de temperaturas vienen acompañadas en Baleares por un incremento sustancial del gasto turístico por persona en 2025. Al dispararse la cantidad invertida, se ha superado por primera la barrera psicológica de los doscientos euros de media diaria, según los datos correspondientes a la primera mitad del ejercicio. El peso del dato estadístico se acentúa al recordar que esa cifra ha garantizado por sí sola un paquete vacacional completo, a lo largo de este siglo.

De enero a junio incluidos, Baleares recibió prácticamente seis millones y medio de turistas, consolidando así su liderato estatal. El crecimiento en visitantes frente a 2024 se cifraba en un cuatro por ciento, pero reportaba además cerca de ocho mil millones de euros, de acuerdo con los gastos sistematizados por el Instituto Nacional de Estadística.

Pese a las proclamas contra la estacionalidad, la tercera parte de los turistas y del tráfico económico que conllevan se concentró en junio, a lo largo del primer semestre. En dicho mes, el archipiélago atrajo a uno de cada cuatro visitantes con destino a España, sin rival entre las restantes comunidades. La duración promedio de las estancias viene evolucionando a la baja, y no alcanza a los seis días. Sin embargo, un aumento del gasto del 4,5 por ciento respecto a 2024 permite superar el listón de los doscientos euros, acariciado en el ejercicio anterior y remachado en la primera mitad de 2025 con 208 euros.

En otro dato económico positivo, el gasto no se concentra en los meses alejados del verano, porque se dispara en junio hasta 218 euros, con una mejoría muy apreciable sobre el mismo mes de 2024. Uno de los tópicos de este verano repite que «es más caro veranear en Mallorca que en el Caribe», y las cifras caminan acompasadas a este pronunciamiento.

Las protestas de la clientela nacional se deben al desfase apreciable entre el coste de las vacaciones para españoles y extranjeros, un tráfico fronterizo que multiplica por seis en número al turismo interior. Mientras los primeros acreditan un «gasto por persona y día» de 111 euros en todo 2024, la cifra alcanza los 187 para los llegados de otros países en el conjunto del año. La isla más barata en el último periodo completo fue Menorca, con 164 euros. Aunque Formentera ya alcanzó los 222 euros per cápita, el archipiélago en su conjunto no ha superado la barrera de los doscientos hasta el primer semestre del ejercicio en curso.

No puede hablarse estrictamente de una desaparición del turismo económico de presupuesto fijo o budget, sino de un incremento muy considerable de los precios, con independencia del segmento considerado. Este escoramiento se registra en la rampa de salida de una epidemia como la covid, pero ha cursado con víctimas colaterales. Los hoteles pueden garantizarse los ingresos de antemano, a diferencia de la oferta complementaria de bares y restaurantes, que se lamentan de una temporada gris pese a que se han limitado a cumplir con el encarecimiento global.

Los ingresos por turismo en Baleares no tienen una traducción inmediata en la economía local, ni siquiera en la española. Una parte sustancial de los ocho mil millones de euros del primer semestre se dirigen a otros países, y a menudo a sociedades radicadas en paraísos fiscales. Las grandes cadenas mallorquinas tienen socios extranjeros, o recaudan a través de filiales en enclaves fiscalmente benévolos, una tradición que se inicia con las famosas ‘holandesas’.

Para conseguir unos ingresos sin precedentes, los hoteleros mallorquines han tenido que despojarse de dos axiomas que regían su comportamiento desde tiempos atávicos. A los empresarios les costó convencerse de que el lujo es abrumadoramente más rentable, una vez superada la barrera de la inversión inicial y siempre que se encuentre una clientela propicia. En más de una ocasión, los emprendedores necesitaron efectuar en persona las sumas y restas, para convencerse de que las estrellas adicionales en sus establecimientos salen a cuenta.

El segundo principio inamovible a derribar era la necesidad de tener el hotel lleno a cualquier precio, el mandato del fallecido Gabriel Escarrer. En realidad, los márgenes que deja el cliente de mayor poder adquisitivo son tan amplios que se puede rentabilizar un establecimiento con ocupaciones moderadas. También el sector del automóvil se asentó en esta paradoja, al comprobar que no importa que se vendan menos coches, si son lo suficientemente caros con el consiguiente ahorro de gestión.

Al igual que ocurre con el número de visitantes, el rendimiento por turista también puede alcanzar techo. De momento, los establecimientos de lujo no solo ofrecen habitaciones a más de mil euros la noche, sino que además imponen un número mínimo de pernoctaciones antes de admitir un cliente. Otros hoteles cargan hasta cincuenta euros a cada persona que desee visitar sus instalaciones, a descontar del gasto consiguiente y sin contratar habitación.

También los restaurantes han intensificado la explotación de sus mesas, imponiendo horarios estrictos para llevar a cabo la comida y favorecer la rotación de la clientela. En Formentera hay locales que exigen un pago inicial de 135 euros por persona, niños incluidos, como gasto mínimo a deducir de la factura total. En algún momento, los precios disparados colisionarán con el número también creciente de visitantes.