El delegado del Gobierno admite que el repunte en la llegada de migrantes en Baleares es "de los más importantes" que se han vivido

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, reconoce que la llegada de cerca de medio millar de migrantes a las costas del archipiélago en los últimos tres días es uno de los repuntes "más importantes" que se han vivido nunca en las Islas.

Lo ha dicho la mañana este miércoles en una entrevista concedida al programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio después de que entre el lunes y lo que va de miércoles hayan llegado alrededor de 550 personas migrantes a bordo de más de una treintena de pateras.

"Lo cierto es que están siendo ya, con hoy, tres días muy intensos de una llegada intensa de migrantes a nuestras costas, similar a un par de tirones que tuvimos también el verano pasado. Pero en cualquier caso, es evidente que cuando llegan entre lunes y martes 409 personas y en la noche de hoy 144 más, estamos hablando prácticamente de 550 migrantes y que es una de las puntas, si no la más importante, de las que hemos vivido", expresa Rodríguez.

"Una tomadura de pelo"

El Gobierno central, según asegura, es consciente de estas cifras y del "esfuerzo" que está haciendo para dar respuesta a la llegada de personas migrantes al archipiélago. El delegado, por tanto, considera una "tomadura de pelo" que la presidenta del Govern, Marga Prohens, diga que Baleares se encuentra "prácticamente en abandono".

"Me indigna un poco, porque ¿qué está haciendo? ¿Despreciar el trabajo de Salvamento Marítimo, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Cruz Roja? Todo ese trabajo es del Gobierno de España, y decir que estamos abandonados es despreciar el trabajo de la Policía Nacional, que ha detenido a más de 65 patrones este año para trabajar contra las mafias. Despreciar todo el trabajo es de alguna manera injusto", ha expuesto.

El Ejecutivo estatal, insiste Rodríguez, "está esforzándose" pese a reconocer que estos días "son de mucha tensión, porque los recursos se tensionan" y que es necesario mejorarlos.

"Creo que no es el momento de la confrontación, de insistir en la confrontación con el Gobierno, pese a que tenga un acuerdo con la ultraderecha de Vox para los presupuestos y elevar el tono con el fenómeno migratorio. Es el momento de la cooperación y de dar respuesta a una crisis humanitaria que está llegando a nuestras costas y que necesita respuestas", apunta