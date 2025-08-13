El Consell de Mallorca volverá a convocar exámenes para habilitar guías turísticos después de 19 años

Por primera vez desde 2006, se llevará a cabo una convocatoria de exámenes para habilitar guías turísticos en Mallorca. Con esta medida, se prevé aumentar el número de profesionales y frenar el intrusismo en el sector.

Desde el inicio de legislatura, la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, tal y como se afirma en una nota de prensa, ha mantenido varias reuniones con el sector de los guías turísticos de Mallorca, en las cuales les ha transmitido la intención del Consell de impulsar estos exámenes, al constatar que, en las últimos años, no se había abordado esta cuestión.

Por este motivo, el Departamento de Turismo está analizando la manera más adecuada para poder llevar a cabo esta propuesta lo antes posible. Asimismo, se valora la posibilidad de incrementar la formación para que más personas puedan acceder más fácilmente a esta profesión, la cual es “muy necesaria para nuestra oferta turística”, asegura el consejero de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz.

Por otra parte, Rodríguez añade que “el objetivo es trabajar para una convivencia real y efectiva entre los residentes y los visitantes”. “Creemos firmemente que esta iniciativa permitirá mejorar todavía más este sector y evitar la aparición de actividad ilegal”, concluye.