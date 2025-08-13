Un chalet de Mallorca entre las cuatro casas de lujo más visitadas este verano en Idealista

Baleares ha colocado tres propiedades entre las diez viviendas más lujosas de este verano

Así son los chalets de lujo por más de un millón de euros.

Así son los chalets de lujo por más de un millón de euros.

EP

Baleares ha colocado tres propiedades en el listado de las diez viviendas de lujo más visitadas en España durante el verano de 2025, siendo así la Comunidad Autónoma con más viviendas en el ranking publicado por Idealista.

En tercera posición figura una villa ibicenca en Santa Eulària des Riu con cinco dormitorios distribuidos en 257 metros cuadrados y una parcela de 8.500 metros cuadrados, a la venta por 3,2 millones de euros.

El cuarto puesto lo ocupa un chalet con casa de invitados en Mallorca, con 501 metros cuadrados distribuidos en una parcela de 2.600 metros cuadrados y un precio de 4,98 millones.

El quinto lugar lo completa un chalet "de relax" en Ibiza de 380 metros cuadrados, con seis habitaciones y un precio de 3,9 millones.Por Comunidades Autónomas, Idealista ha destacado que la vivienda de lujo más visitada en Baleares este verano ha sido la situada en Santa Eulària des Riu.

