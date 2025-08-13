Baleares podrá financiar su deuda con bancos para pagar menos intereses

Balears entra en Facilidad Financiera y podrá financiar su deuda con bancos pagando menos intereses. La Comunidad Autónoma ha conseguido cumplir con las condiciones que certifican su solidez financiera, le permiten recuperar su autonomía financiera y salir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Desde la creación del FLA en 2012 las islas siempre han estado adheridas, con el único paréntesis del año 2018. A partir de ahora, la CAIB podrá salir a mercados para financiar su deuda con entidades financieras a tipos de interés muy competitivos y por debajo del tipo ofrecido por el FLA.

Debido a este cambio, la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio está preparando el plan plurianual de endeudamiento 2026-28, que presentará en noviembre, con el objetivo de combinar la salida a mercados y la financiación vía mecanismos del Estado en función de lo que suponga más ahorro en intereses para la comunidad autónoma.

Desde el Govern explican que la entrada de Baleares en Facilidad Financiera llega después de que la Comunidad acreditase el cumplimiento de diversos indicadores como el periodo medio de pago a proveedores y el objetivo de déficit, después de cerrar el ejercicio con más de 100 millones de euros de superávit.

Asimismo, el Govern ha rebajado en los dos últimos años en más de 500 millones de euros la deuda de la Comunidad Autónoma, lo que le permitió cerrar 2024 con un porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del 18,8 por ciento, muy debajo del 19,5% exigido para entrar en Facilidad Financiera. De hecho, el alto nivel del cumplimiento otorga al Govern la máxima autonomía financiera, lo que le permitiría por ejemplo emitir bonos, explican desde la conselleria de Hacienda.

A todo ello hay que añadir que el pasado mes de mayo la agencia de calificación de riesgo estadounidense Standard & Poor’s elevó la calificación de crédito de Baleares a A- con perspectiva positiva, la más alta desde junio de 2011.

"Entrar en Facilidad Financiera certifica la solidez financiera de la CAIB, refuerza su solvencia para salir a mercados y corrobora la confianza de las entidades financieras para dar crédito a la CAIB gracias a la buena calificación de rating, los buenos resultados presupuestarios y el bajo endeudamiento", explica la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.