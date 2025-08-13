Las aerolíneas piden ir antes al aeropuerto por las huelgas de 'handling' en el fin de semana de más tráfico en Mallorca

Ante el fin de semana con más tráfico del verano por el puente de agosto y la convocatoria de huelgas en el servico de asistencia en tierra a aerolíneas como Ryanair, easyJet o Norwegian, entre otras, las compañías piden llegar con más antelación a las terminales. Solo en el aeropuerto de Palma hay programados más de 4.000 vuelos del jueves al domingo, según ha informado Aena este miércoles. De seguir adelante los paros se complicará sacar adelante las operativas de las aerolíneas y cumplir los horarios de salida cuando Son Sant Joan está al borde de su capacidad por elevado tráfico aéreo de la temporada alta.

Entre el jueves y el domingo se prevén 4.007 aterrizajes y despegues en Son San Joan, son 207 operaciones menos que el año pasado en las mismas fechas del puente por el festivo nacional del 15 de agosto. El jueves se gestionarán 925 vuelos; el viernes, 968, y el sábado y el domingo se supera la barrera del millar, con 1.079 y 1.035, respectivamente.

El Gobierno aún no ha dado a conocer los servicios mínimos de la huelga estatal convocada en Azul Handling, la empresa que proporciona el servicio al Grupo Ryanair, que incluye a la propia Ryanair, Lauda, Buzz y Malta Air. Los trabajadores de la asistencia en tierra, que incluye servicios a pasajeros, de rampa, equipaje, remolcado de aeronaves o gestión de incidencias con equipajes, están llamados a la huelga convocada por UGT para el 15, 16 y 17 de agosto. Se ha fijado un calendario de protestas con franjas horarias: de 5 a 9 horas, de 12 a 15 horas y de 21 a 23:59 horas. Los paros afectan a las bases de Ryanair en España, incluidas las de Palma e Ibiza. Después seguirían las protestas los miércoles, viernes, sábado y domingos hasta el 31 de diciembre con el mismo horario.

Paros en Menzies

El segundo conflicto también a nivel estatal afecta a Menzies, la huelga en este caso se ha previsto a partir del sábado 16. Esta empresa presta el servicio de asistencia en tierra para aeronaves y pasajeros de diversidad de compañías. En el aeropuerto de Palma le brinda el handling a easyJet, British Airways, Norwegian, Wizz Air, Volotea o Binter, destaca José Antonio Negreira, secretario de Sector Aéreo de UGT en Baleares, incluido en la Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT). Las movilizaciones se llevarán a cabo a partir del sábado: el 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto de 2025, en todos los centros de trabajo y los aeropuertos donde opera, incluido Son Sant Joan.

De estas aerolíneas que pueden padecer los estragos de los paros de los trabajadores llamados a la huelga, una de las que pueden verse más afectadas en el aeropuerto mallorquín es easyJet. "Será una de las que quedará muy tocada", dice Negreira. Por ahora prosiguen las negociaciones y no se descarta que finalmente no sigan adelante los paros.

"Fuera de nuestro control"

Mientras tanto, desde easyJet se muestra cautela ante la situación conflictiva en Menzies, "esta fuera de nuestro control". "Estamos informados de la huelga del equipo de asistencia en tierra (handling) prevista en toda España a partir del 16 de agosto", declara la compañía a este diario. "Aunque no esperamos ningún impacto en nuestras operaciones, aconsejamos a los pasajeros que viajen hacia y desde España durante los días de la huelga que prevean tiempo extra para llegar al aeropuerto", advierte la aerolínea de bajo coste que mueve un elevado volumen de turistas en estas fechas. Ante posibles cancelaciones y retrasos en sus vuelos, y "aunque esto está fuera de nuestro control, nos gustaría pedir disculpas a todos nuestros clientes por cualquier inconveniente que les pueda causar" añaden.

"Aconsejamos a los pasajeros que viajen hacia y desde España que prevean tiempo extra para llegar al aeropuerto"

Ryanair, por su parte, optar por descartar que la huelga en Azul Handling le vaya a perjudicar, a pesar de que la low cost irlandesa es la compañía con mayor tráfico. «Ryanair no prevé ninguna interrupción en sus operaciones como consecuencia de las huelgas de personal de asistencia en tierra de terceros en España», zanja el asunto al ser interpelada sobre el conflicto.

Aviso de Vueling

Otras aerolíneas, como Vueling, para evitar confusiones, ha optado por advertir en su web que no está afectada por las huelgas de personal de tierra previstas en aeropuertos españoles este fin de semana".

"No buscamos paralizar el servicio ni perjudicar a los pasajeros. Lo que queremos es que la empresa cumpla la ley, respete el convenio y reconozca la dignidad laboral de su plantilla", esgrimen desde UGT. Azul Handling "debe entender que esta huelga es la consecuencia directa de su inacción y su desprecio a los derechos de los trabajadores. La solución está en sus manos: diálogo real y medidas concretas", avisan.

En Son Sant Joan UGT no tiene representación en el comité de Azul Handling. CCOO es el sindicato mayoritario. Susana Carballido, responsable del Sector Aéreo en CCOO Baleares, cree que en Mallorca podría ser bajo el seguimiento a la huelga que afecta a Ryanair.

Sin embargo, al tratarse de dos paros nacionales y teniendo en cuenta el alto tráfico de este mediados de agosto las operativas de las aerolíneas pueden verse lastradas y con ellas los planes de viajes de los pasajeros.