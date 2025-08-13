La AEMET mantiene el aviso amarillo por calor en Mallorca
Las temperaturas podrían superar hasta los 37 grados en el interior de la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) volverá a activar a partir del mediodía de este miércoles el aviso amarillo por calor en el interior y el sur de Mallorca, en Ibiza y en Formentera
En concreto, según la información de la Aemet, las temperaturas ascenderán hasta los 37 grados centígrados (ºC) en el interior de Mallorca y hasta 36ºC en el resto de puntos bajo aviso. En Ibiza la zona más afectada será la del interior de la isla.
Los avisos amarillos estarán vigentes entre las 12.00 y las 18.59 horas y se prevé que se repita, de momento, hasta el jueves.
La activación de los avisos tiene lugar después de que la noche haya sido calurosa en varios puntos del archipiélago. Las temperaturas más elevada se ha registrado en Mallorca, con 26ºC en Capdepera, 25ºC en Palma-Portopí y Banyalbufar y 24ºC en el puerto de Sóller, Cabrera o la Còlonia de Sant Pere.
En Menorca han destacado los 23ºC de Ciutadella, La Mola y Es Mercadal; y en las Pitiusas los 22ºC de Ibiza, del aeropuerto de Ibiza y de es Ca Marí, en Formentera.
